Filistin İnisiyatifi'nden İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü

"Peki bundan sonra ne olacak? Ateşkes oldu diye yaşanan soykırımı unutacak mıyız? Bu soykırımın sorumlularının yargılanması ve cezalandırılmasından vaz mı geçeceğiz? Ateşkesin olduğu gün dahil olmak üzere Batı Şeria'da şehit edilen 18 canımızı yok mu sayacağız? Gazze alt yapı ve üst yapı olarak neredeyse tamamen yok edilmişken, ateşkes oldu tamam artık diyerek oradaki kardeşlerimize yardım etmekten, elimizi uzatmaktan vaz mı geçeceğiz? Boykottan vazgeçip adeta haram gibi kaçtığımız markalara geri mi döneceğiz? Ülkemiz ile birlikte terör devletinin vatandaşı iken, savaş için Gazze'ye gidip katliamlara ortak olup, ateşkes olunca buraya geri dönen katillerin aramıza karışmasına göz mü yumacağız? Neredeyse kapımıza kadar dayanmış Siyonist emellerin nihai hedeflerini bilmiyormuş gibi mi davranacağız? Asla, asla, asla bunların hiç birini yapmayacağız. Bizler, tarihin insanlık ve vicdan tarafında yer almayı kendine görev bilen insanlar olarak, bu soruların hiç birisinde üzerimize düşen sorumluluklardan kaçmadan mücadeleye devam edeceğiz."