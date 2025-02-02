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Altı Arap ülkesinden tehcire ret

Altı Arap ülkesinden tehcire ret

04:002/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Gazze'deki ateşkes süreci ve İsrail'in BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasına ilişkin Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan 6 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, Filistinlilerin tehcir edilmesini reddetti.

Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde, Gazze'nin yeniden imarına destek çağrısı yapılırken UNRWA'nın bu konuda önemli bir rol oynayacağı ve faaliyetlerinin sürmesi gerektiği vurgulandı. Bildirgede, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a gönderme teklifinin "hiçbir şartta kabul edilemez olduğunun" altı çizildi. Toplantıya Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar katıldı.



#İsrail
#Soykırım
#UNRWA
#Filistin

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