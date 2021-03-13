Yunan Bakan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Akkuyu Santrali bizi endişelendiriyor

Tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla atıldı. Ülke ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı, işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlayacak ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak projeye muhalefet her zamanki gibi karşı çıktı.

Dış basında da geniş yankı bulan tören sonrası Türkiye'nin kalkınma projelerinden rahatsız olan Yunanistan, karalama kampanyasına başladı.

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Yunan basını detayları yazdı

Bölgede güçlenen Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hamlesi, Yunanistan'ı endişeye sevk etti. Kathimerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasında yaklaşık üç hafta önce yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarını yazdı. 45 dakikalık telefon görüşmesine ilişkin, "Dendias, Akkuyu'da nükleer santral inşa etmenin birçok sorunlu neticesini gündeme getirdi." denildi.

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OYNAT 02:32 Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak Türkiye'nin tarihi yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Telekonferans ile katıldığı tören ile atıldı. Santralin ilk ünitesinin 2023'te, diğer 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu'nun tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. Santral tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabilecek. BiP'te paylaş

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Çernobil tehlikesi iddiası

Akkuyu'nun Türkiye'ye yakın diğer devletler için güvenlik tehdidi oluşturduğu savunuldu. Haberde, söz konusu nükleer tesise dair "Rusya'nın en büyük yabancı yatırımı ve Ankara nükleer tesis hakkında bilgi paylaşma konusunda isteksiz." ifadesine yer verildi. Yunan bakanın, Akkuyu NGS hakkındaki iddialarını bir adım öteye taşıyarak, Doğu Akdeniz'de yeni bir "Çernobil" tehlikesinin yaşanabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

OYNAT 00:34 CHP Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı: Felakettir karşı çıkalım 2023'de elektrik üretimine başlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışmalarının durdurulması için CHP'den çağrı yapıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım' dedi. BiP'te paylaş

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"Türkiye nükleer silah geliştirecek"

"Atina yıllardır Türkiye’nin 'şüpheli' çabalarına dikkatle bakıyor. Türkiye, enerji üretimi için nükleer reaktörler yaparak, hem gerekli teknolojik bilgi birikimini hem de nükleer silahların geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelere erişimi elde ediyor." görüşü aktarıldı. Haberde, "Türkiye, nükleer mühendisleri eğitiyor ve hem sivil hem de askeri kullanım için tasarlanmış fisil madde ve ekipman gibi kaynaklara erişmek istiyor." denildi.

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