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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesi Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu, "Her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkması, aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi yönelik sözleri sonrası İmamoğlu, Yunan gazetesi tarafından övüldü.

Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu Türkiyeyi Yunan medyasına şikayet etti
​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin açılış konuşmasında "Türkiye sorgulanır halde" diyerek Türkiye'yi dünyaya şikayet etmesinin ardından benzer bir şeyi şimdi de Yunanistan ziyareti öncesi yaptı.

"TÜRKİYE'DE YÖNETİM SORUNU VAR"

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in resmi konuğu olarak Yunanistan'a giden İmamoğlu, ziyareti öncesi Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi şikayet etti. Türk medyasını hedef alarak, Türkiye'de bir yönetim sorunu varmış gibi göstermeye çalışan İmamoğlu, şunları söyledi:

"YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETMEYELİM"

Yunanistan'ı bu boş tartışmalarla rahatsız etmeyelim. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanına yakın gazetecilerin ve medyanın seçimlere daha uzun bir süre varken her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkarması, aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır.

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ ÖVGÜYÜ ALDI

Türkiye'ye yönelik olumsuz sözleri sonrası Yunan gazetesi İmamoğlu için övgü dolu sözler kullandı. Gazete, "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı", "AK Parti'yi mağlup eden ilk siyasetçi", "Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü", "Akşener'in Fatih'e benzettiği adam" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
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