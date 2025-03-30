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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber: CHP'yi karıştıracak 'Kemal Kılıçdaroğlu' iddiası

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber: CHP'yi karıştıracak 'Kemal Kılıçdaroğlu' iddiası

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:5630/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel.
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği kurultay kararı sonrası partide önemli gelişmeler yaşanıyor. Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olacağına dair iddialar gündeme geldi.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gidiyor.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kararı "kayyum" ihtimaline karşı aldıklarını açıklamıştı.


Özel kurultay kararını
"CHP’ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiye kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye’ye ilan ederiz. 6 Nisan’da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz”
diyerek duyurmuştu.

CHP Genel Merkezi'nden örgütlere gönderilen yazıda 21. Olağanüstü Kurultay’ın 6 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacağı bildirildi. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı tarih ve yerde saat 13.00’te yapılacağı da belirtildi.


Kılıçdaroğlu aday olacak mı?


CHP Kurultayı öncesinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı merak konusuydu.


Gazeteci Talat Atilla, tv100’de yayınlanan programda,
"CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu için imza toplanacağı ve genel başkanlığa aday olacağı yönünde güçlü bir bilgiye sahibiz."
açıklamasında bulundu.


#Kemal kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

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