Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber: CHP'yi karıştıracak 'Kemal Kılıçdaroğlu' iddiası

"CHP’ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiye kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye’ye ilan ederiz. 6 Nisan’da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz”