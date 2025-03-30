Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber: CHP'yi karıştıracak 'Kemal Kılıçdaroğlu' iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği kurultay kararı sonrası partide önemli gelişmeler yaşanıyor. Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olacağına dair iddialar gündeme geldi.
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gidiyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kararı "kayyum" ihtimaline karşı aldıklarını açıklamıştı.
CHP Genel Merkezi'nden örgütlere gönderilen yazıda 21. Olağanüstü Kurultay’ın 6 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacağı bildirildi. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı tarih ve yerde saat 13.00’te yapılacağı da belirtildi.
Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
CHP Kurultayı öncesinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı merak konusuydu.