Kılıçdaroğlu tek aday İmamoğlu'na oy verdi

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

İmamoğlu için mahkeme kararının beklendiği sıralarda CHP, 81 ilde cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için sandıklar kurdu.

İmamoğlu için oy kullandı

İmamoğlu için oy kullandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için sandık başına gitti.