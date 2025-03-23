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Kılıçdaroğlu tek aday İmamoğlu'na oy verdi

Kılıçdaroğlu tek aday İmamoğlu'na oy verdi

14:2123/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de ön seçim için sandık başına gitti.
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de ön seçim için sandık başına gitti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday adayını belirlediği tek adaylı ön seçim için sandık başına gitti.

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin gelişmeleri takip ediyor.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluktan tutuklama kararı verilirken terör soruşturması kapsamındaki tutuklama isteği reddedildi.


İmamoğlu için mahkeme kararının beklendiği sıralarda CHP, 81 ilde cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için sandıklar kurdu.



İmamoğlu için oy kullandı


Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için sandık başına gitti.


Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oy kullandı.





#Kemal Kılçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

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