Köprüde pankart açtılar: CHP'li vekillere 'İmamoğlu' soruşturması

CHP'li milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bir pankartı açtı. Pankart, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından indirildi. CHP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir tarafından 'Free İmamoğlu' yazılı pankart asıldı.
Ekipler indirdi
Pankart, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından indirildi.
Soruşturma başlatıldı
CHP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık yasaklamıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartları yasaklamıştı.
Emniyete, afişlerin toplatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talimatı verilmişti.