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İzleri adım adım sürüldü: İşte İmamoğlu liderliğindeki örgütün şeması

İzleri adım adım sürüldü: İşte İmamoğlu liderliğindeki örgütün şeması

Burak Doğan
23:5522/05/2025, Perşembe
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İl Jandarma Komutanlığının oluşturduğu örgüt şeması.
İl Jandarma Komutanlığının oluşturduğu örgüt şeması.

Yeni Şafak, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonu yapan İl Jandarma Komutanlığı’nın oluşturduğu örgüt şemasına ulaştı. Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ve üst düzey örgüt yöneticisi Murat Ongun'un altında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tarık Çetin ekseninde kümelenen şemada, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Asistanı Arzu Can ve İBB İhale Başkanı Onur Gülin gibi isimler yer alıyor.

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında geride kalan 3. operasyon yapılmıştı. Jandarma, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında olduğu 22 kişiyi gözaltına almıştı.

Göreve gelir gelmez villaya taşınıp lüks araç alan Çetin’in ihaleleri tanıdıklarına yönlendirip aldığı rüşvetle kısa sürede zenginleştiği belirtilmişti.

Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte İmamoğlu liderliğindeki örgütün şeması

Yeni Şafak, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonu yapan İl Jandarma Komutanlığı’nın oluşturduğu örgüt şemasına ulaştı.


Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ve yardımcısı Murat Ongun'un altında, İBB Görsel İletişim Koordinatörü Tarık Çetin ekseninde kümelenen şemada, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Asistanı Arzu Can ve İBB İhale Başkanı Onur Gülin gibi isimler yer alıyor.

Şemada listelenen isimler sırasıyla şöyle:
Ekrem İmamoğlu
-
Örgüt lideri -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Ongun
-
Örgüt üst düzey yöneticisi
/ Medya A.Ş. Sahibi
Tarık Çetin
- Örgüt yöneticisi- İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı
Örgüt yöneticisi Çetin'in himayesinde çalışanlar:

-Dilek Demir - Avcılar Dil Konuşturma Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

-Arzu Can - İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

-Fikri Murat Demir - Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam Organizasyon Hizmetleri Şirketi Sahibi

-Onur Gülin - İBB İhale Başkanı

Dilek Demir'e bağlı çalışanlar

-Nihat Kulaber - Avcılar Dil Konuşturma Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Ortağı

-Ahmet Rıdvan Murat - Retactus Tasarım Üretim İnşaat ve Sanayi Şirketi Yetkilisi

-Bülent Kütük - Promotec Reklam Promosyon Şirketi Yetkilisi

-Noyan Kırmızıgül - NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Şirketi Sahibi

-Faruk Ceyhan - Denizaltı Kitapevi Kırtasiye Basım Yayım Dağıtım Şirketi Yetkilisi

Arzu Can'a bağlı çalışanlar

-Aslı Siyahgül - Özel Muhasebeci

-Çağatay Takaoğlu - İstanbul Personel Yönetim AŞ Personeli

-Savaş Can - Sivil Vatandaş

Fikri Murat Demir'e bağlı çalışanlar

-Engin Gönül - Engin Gönül EG Reklam Eğitim Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Yetkilisi

-Hakan Sayıl - SZS Medya Organizasyon Reklam Tekstil Turizm İnşaat Sanayi Şirketi Yetkilisi

-Hüseyin Kum - Kazzana Reklam ve Organizasyon Şirketi Sahibi

-Fatma Ebru Çınar - Kırmızı Farkındalık Gelişim Danışmanlık Şirketi Yetkilisi

-Berrin Süzen - Reklam İş - Reklam Hizmetleri Şirketi Yetkilisi

Onur Gülin'e bağlı çalışan memurlar

-Mustafa Karaoğlu - İBB İhale Komisyon Üyesi

-Mehmet Yusuf Yosunkaya - İBB İhale Komisyon Üyesi

-Serap Karay - İBB İhale Komisyon Üyesi

-Musa Özışık - İBB İhale Komisyon Üyesi

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#İBB
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#Tarık Çetin
#Arzu Can
#Onur Gülin
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