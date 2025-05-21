İBB'ye üçüncü dalga: Başı yine Beylikdüzü çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve İBB Ayniyat Birimi çalışanı Musa Özışık gibi önemli isimler de bulunuyor. Başsavcılık “Medya ve Kültür A.Ş. üzerinden adrese teslim ihaleler verildi” iddiasını araştırıyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve rüşvet trafiği inceleniyor.

Çetin, göreve gelir gelmez apartman dairesinden çıkarak bir villaya taşındı; BMW marka otomobil ve motosiklet aldı.





MURAT ONGUN BAĞLANTISI

Soruşturmanın merkezinde, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yakın ilişki içinde olduğu belirtilen Taner Çetin bulunuyor. Çetin, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapıyordu. Çetin’in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de, tutuklu şüpheli Murat Ongun’a bağlı olarak görev yaptığı ve bu şirketler üzerinden yürütülen adrese teslim ihalelerin organizasyonunda aktif rol aldığı tespit edildi. İddialara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketleri ihalelere yönlendirerek, bu firmalardan rüşvet alıp kişisel servet edindi.





İSİM DEĞİŞTİREREK ÖRTBAS

MASAK tarafından soruşturma dosyasına sunulan raporlarda, Çetin’in sahip olduğu taşınmazlar ve lüks yaşam harcamalarının, kamu ihalelerinden elde edilen rüşvetle finanse edildiği belirtildi. Özellikle Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan bazı firmaların doğrudan Taner Çetin’e ait taşınmazlara ödeme yaptığı ve yine bu firmaların başka çalışanlarına da para aktardığı belgelendi. Usulsüz ihalelerin verildiği şirketler arasında yer alan “Yeni Fikir Eğitim Şirketi”nde yapılan aramada ele geçirilen paraya el konuldu. Bu şirketin Medya A.Ş.’den aldığı ihalelerin usule uygun olmadığı, dosyaya giren belgelerle tespit edildi. Söz konusu şirketin daha önce “Dilde Eğitim Spor Organizasyon Şirketi” olarak hayali ihaleler aldığı, kirli işleri ifşa olmasının ardından adını Yeni Fikir Eğitim Şirketi olarak değiştirerek Taner Çetin aracılığıyla ihaleler almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.





GENİŞ GÖZALTI LİSTESİ

Gözaltına alınan 22 kişinin arasında İBB İhale Başkanı, 4 İhale Komisyonu üyesi, bir İSPER personeli ve bir özel muhasebeci de bulunuyor. Ayrıca Taner Çetin’in özel asistanı Arzu Can da gözaltına alınanlar arasında. Bu isimlerin tümünün, kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarıldığı ihale süreçlerinde doğrudan sorumluluk taşıdığı değerlendiriliyor. Şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmanın derinleştirilerek, rüşvet trafiğinde yer alan diğer kişi ve şirketlere de ulaşılması hedefleniyor. Soruşturmayla birlikte Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in daha önce İBB’de ihale komisyonunda görev aldığı öğrenildi.





ÇOK SAYIDA SUÇ İŞLENDİ

Başsavcılık, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı soruşturmayı, “suç örgütü yöneticiliği”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları kapsamında yürütüyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre gözaltı işlemleri Türk Ceza Kanunu’nun 220 numaralı örgüt kurmak, 235 numaralı ihaleye fesat karıştırmak ve 252 numaralı rüşvet maddesi kapsamında gerçekleştirildi.





KURYE KELEŞ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in gözaltına alınan kardeşi Zafer Keleş dün emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Keleş çıkardığı mahkemece tutuklandı. Zafer Keleş’in örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddia ediliyordu.



