İhaleden villaya 'aşk' ilişkilerinden rüşvet ağına: İBB’de 'Taner Çetin' vurgunu patladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan üçüncü dalga geniş çaplı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Operasyon kapsamında, İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in usulsüz ihalelerle yakın çevresine çıkar sağladığı, sevgilisi, eski sevgilisi ve asistanına İBB'de özel kadrolar ve makamlar verdiği, rüşvet karşılığında lüks konut ve araçlar edindiği bilgisi dosyada yer aldı.
Haksız kazançla servet
MASAK raporları, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmaların, Çetin’in yanı sıra kurum içinden başka isimlere de para aktardığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında kamu görevlileri, şirket temsilcileri ve çeşitli şirket çalışanları bulunuyor.
Lüks yaşam ve kayırmacılık iddiaları
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre Taner Çetin, göreve gelir gelmez apartman dairesinden çıkarak bir villaya taşındı; BMW marka otomobil ve motosiklet aldı. Bu taşınmaz ve araçları ise çocukları ve yakınlarının üzerine tescil ettirdi. Mezuniyetinde sahtecilik şüphesiyle ilgili daha önce Beylikdüzü Belediyesi'nde yapılan bir incelemede, lise mezunu olduğu tespit edilen Çetin’in İBB’de yalnızca tedviren daire başkanlığı yapabildiği belirtildi.
Ayrıca, geçmişte CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde çalıştığı dönemde mezarlıktan çam ağacı çaldığı gerekçesiyle hakkında idari soruşturma açıldığı ve görevden alındığı da iddialar arasında.
Yakınlarına ayrıcalık ve ihaleler zinciri
İBB bünyesinde yapılan ihalelerin, çoğunlukla Taner Çetin’e yakınlığıyla bilinen firmalara verildiği bildirildi. Özellikle çağrı merkezi hizmeti için açılan milyarlık ihalelerin, faaliyet alanına yeni “çağrı merkezi” ibaresi ekleyen GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Ltd. Şti.’ne ardı ardına verildiği kaydedildi. Bu şirketin kurucusunun Özer Yıldız olduğu, aynı ismin başka bir kazanan firma olan Hızır Sağlık A.Ş. ile de bağlantılı olduğu belirtildi.
Beylikdüzü merkezli “Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.” isimli firmanın da İBB'den çok sayıda süsleme ve organizasyon ihalesi aldığı ortaya çıktı.
Taner Çetin dışında soruşturma kapsamındaki isimler arasında İBB personeli ve firma temsilcileri de bulunuyor.
1. Taner ÇETİN
2. Hakan SAYIL
3. Hüseyin KUM
4. Faruk CEYHAN
5. Noyan KIRMIZIGÜL
6. Engin GÖNÜL
7. Fatma Ebru ÇINAR
8. Ahmet Rıdvan MURAT
9. Berrin SÜZEN
10. Dilek DEMİR
11. Nihat KOLABER
12. Fikri Murat DEMİR
13. Bülent KÜTÜK
14. Arzu CAN
15. Aslı SİYAHGÜL
16. Savaş CAN
17. Çağatay TAKAOĞLU
18. Mehmet Yusuf YOSUNKAYA
19. Onur GÜLİN
20. Serap KARAY
21. Musa ÖZIŞIK
22. Mustafa KARAOĞLU