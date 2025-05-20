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İhaleden villaya 'aşk' ilişkilerinden rüşvet ağına: İBB’de 'Taner Çetin' vurgunu patladı

İhaleden villaya 'aşk' ilişkilerinden rüşvet ağına: İBB’de 'Taner Çetin' vurgunu patladı

11:1320/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Taner Çetin ve çevresindeki isimler ihalelerle servet yaptı.
Taner Çetin ve çevresindeki isimler ihalelerle servet yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan üçüncü dalga geniş çaplı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Operasyon kapsamında, İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in usulsüz ihalelerle yakın çevresine çıkar sağladığı, sevgilisi, eski sevgilisi ve asistanına İBB'de özel kadrolar ve makamlar verdiği, rüşvet karşılığında lüks konut ve araçlar edindiği bilgisi dosyada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB)
üçüncü dalga geniş çaplı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Operasyon kapsamında,
İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haksız kazançla servet


Başsavcılığın tespitlerine göre, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yakınında bulunan
Taner Çetin
, İBB’de Daire Başkanlığına getirildikten sonra Murat Ongun’a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yolsuzluklara karıştı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Çetin, kamu ihalelerini kendisine yakın şirketlere yönlendirerek karşılığında rüşvet aldı. Elde ettiği haksız kazançla ev ve otomobil aldığı, ödemelerin ise ihaleyi kazanan şirketler aracılığıyla yapıldığı öne sürüldü.

Taner Çetin

MASAK raporları, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmaların, Çetin’in yanı sıra kurum içinden başka isimlere de para aktardığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında kamu görevlileri, şirket temsilcileri ve çeşitli şirket çalışanları bulunuyor.



Lüks yaşam ve kayırmacılık iddiaları


Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre Taner Çetin, göreve gelir gelmez apartman dairesinden çıkarak bir villaya taşındı; BMW marka otomobil ve motosiklet aldı. Bu taşınmaz ve araçları ise çocukları ve yakınlarının üzerine tescil ettirdi. Mezuniyetinde sahtecilik şüphesiyle ilgili daha önce Beylikdüzü Belediyesi'nde yapılan bir incelemede, lise mezunu olduğu tespit edilen Çetin’in İBB’de yalnızca tedviren daire başkanlığı yapabildiği belirtildi.


Ayrıca, geçmişte CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde çalıştığı dönemde mezarlıktan çam ağacı çaldığı gerekçesiyle hakkında idari soruşturma açıldığı ve görevden alındığı da iddialar arasında.


Yakınlarına ayrıcalık ve ihaleler zinciri


Taner Çetin’in sevgilisi
Ayşegül Karslı
’yı İBB’de Eğitim Şefi olarak görevlendirdiği, ona özel bir makam odası tahsis ettirdiği ve daha önce ilişki yaşadığı bir başka kadını da koordinatörlük görevine getirdiği, ardından görevden aldığı belirtiliyor. Ayrıca asistanı Arzu Can ve ailesiyle de ticari ilişkiler yürüttüğü, bazı taşınmazların bu kişiler üzerine tescillendiği iddia ediliyor.

Ayşegül Karslı

İBB bünyesinde yapılan ihalelerin, çoğunlukla Taner Çetin’e yakınlığıyla bilinen firmalara verildiği bildirildi. Özellikle çağrı merkezi hizmeti için açılan milyarlık ihalelerin, faaliyet alanına yeni “çağrı merkezi” ibaresi ekleyen GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Ltd. Şti.’ne ardı ardına verildiği kaydedildi. Bu şirketin kurucusunun Özer Yıldız olduğu, aynı ismin başka bir kazanan firma olan Hızır Sağlık A.Ş. ile de bağlantılı olduğu belirtildi.


Beylikdüzü merkezli “Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.” isimli firmanın da İBB'den çok sayıda süsleme ve organizasyon ihalesi aldığı ortaya çıktı.


Taner Çetin dışında soruşturma kapsamındaki isimler arasında İBB personeli ve firma temsilcileri de bulunuyor.



Gözaltı kararı verilen isimler şöyle;

1. Taner ÇETİN

2. Hakan SAYIL

3. Hüseyin KUM

4. Faruk CEYHAN

5. Noyan KIRMIZIGÜL

6. Engin GÖNÜL

7. Fatma Ebru ÇINAR

8. Ahmet Rıdvan MURAT

9. Berrin SÜZEN

10. Dilek DEMİR

11. Nihat KOLABER

12. Fikri Murat DEMİR

13. Bülent KÜTÜK

14. Arzu CAN

15. Aslı SİYAHGÜL

16. Savaş CAN

17. Çağatay TAKAOĞLU

18. Mehmet Yusuf YOSUNKAYA

19. Onur GÜLİN

20. Serap KARAY

21. Musa ÖZIŞIK

22. Mustafa KARAOĞLU



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