Bağdatlı bitmiş ihalelere bile çöktü

“Aden Medya” üzerinden Medya A.Ş.’den 30 milyonluk ihale aldığını anlatan Yakut, Emrah Bağdatlı'nın bu işi devraldığını söyledi. Yakut, Bağdatlı’nın “Bu işi bizimkiler yapsın” dediğini, kendisinin de Bağdatlı’nın belediyedeki gücünü görünce bunu kabul ettiğini belirtti. Proje kapsamında fatura işlemlerini Bağdatlı’nın yönettiğini kaydeden Yakut, işin yalnızca yüzde 20’sinin tamamlandığını öne sürdü. Yakut, işin Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti., Silonis Yapım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Partners Medya Tic. Ltd. Şti., Barak Yapımcılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti., PHD Medya Hizmetleri A.Ş., Newsroom Media Prodüksiyon Ltd. Şti., Anıcraft Dijital Medya Ltd. Şti. ile Mumcular İnşaat ve Taahhüt San. Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü bilgisini de verdi.