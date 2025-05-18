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İBB, 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek

İBB, 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek

13:0918/05/2025, Pazar
AA
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Tesislerde, veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda kurbanlıklar kesilecek.
Tesislerde, veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda kurbanlıklar kesilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan Alibeyköy'de, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir Ferhatpaşa, Pendik Kurnaköy ve Sancaktepe Paşaköy'de olmak üzere 4 noktada kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Tesislerde, veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda kurbanlıklar kesilecek. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve 1600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip tesislerde, etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı.


Tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyenler için yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapılabilecek.


Ayrıca kurban mobil uygulamasıyla hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığının verilerinden sorgulanabilecek.




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