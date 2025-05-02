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Kurban hazırlıkları başladı

Kurban hazırlıkları başladı

04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul’a kurbanlık girişleri 22 Mayıs’ta başlayacak.
İstanbul’a kurbanlık girişleri 22 Mayıs’ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı 2025 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, illerde valiler, ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonları; müftülük, sağlık, tarım, çevre, belediye ve Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşacak. Bu komisyonlar kurban satış ve kesim yerlerini belirleyerek çevre ve sağlık koşullarına uygun şekilde düzenleyecek, ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alacak. Kesim yerlerinde hijyen kurallarına uygunluk, yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacak; kasaplık ve hijyen belgeleri olan kişiler görev alacak. Halk eğitim merkezlerinde kurban kesim elemanı yetiştirme kursları verilecek. İstanbul’da kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce, diğer illerde 1 ay önce hazır olacak. Hayvana eziyet edenlere ve kurallara uymayanlara ciddi para cezaları kesilecek. Kötü muamele edenler hakkında 10 bin 386 TL’den başlayan para cezaları ve işkence durumunda 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.


#Kurban Bayramı
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#Diyanet İşleri Başkanlığı
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