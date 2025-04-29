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Kurban bereketi 22 ülkeye ulaşacak

Kurban bereketi 22 ülkeye ulaşacak

Saliha Engin
04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Kızılayı bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Bu yıl ilk defa 2 ila 4 taksit imkânı da sağlanacak. Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Gazze için de Türkiye’de kesim konserveleme işlemi yapılacak. Gazze’ye sürekli bir ulaşım söz konusu değil. Yaklaşık bir buçuk aydır yine tamamen sınırlar kapalı ama ateşkeslerle sınırların açıldığı dönemler oluyor” dedi. Yılmaz, kurban bereketinin 22 ülkede 4 milyon ulaşacağını vurguladı. Kızılay ile kurbanını ulaştırmak isteyen hayırseverler vekaletlerini; resmi internet sayfası, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, 7/24 FAST Sistemi ile EFT/Havale, yurt içinde 168, yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyor.


#Kurban Bayramı
#Türk Kızılayı
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