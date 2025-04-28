Kızılay Başkanı Yılmaz: Kurban bedeli yurtiçinde 13 bin 250 yurtdışında 5 bin 250 lira

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz 2025 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yılmaz sözlerine Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme değinerek başladı.





Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Biliyorsunuz Silivri yakınlarında geçen hafta 6.2'lik bir deprem yaşadık ben tekrar İstanbulumuza, Tekirdağ'a Çorlu'ya geçmiş olsun diyorum.Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı. Bu deprem bize bir kez daha hatırlattı ki bizlerin her an afetlere hazır olması lazım. Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde Türk Kızılay'ı olarak beslenme ana sorumlusuyuz. 3 bine yakın gönüllümüzle beraber, beslenme platformundaki paydaşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yanındaydık" dedi.





'21 ÜLKEDE 146 BİN 683 KİŞİ ADINA KURBAN KESİMİ YAPTIK'

Yılmaz konuşmasının devamında, " 2024 senesinde Türkiye dahil 21 ülkede 146 bin 683 vekalet sahibi adına kurban kesimi yaptık. Bizler için kurban bir emanet, bizler için Kurban Bayramı aslında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için de bir vesile. Dolayısıyla her geçen sene vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurban paylarını yerince yeterince insanlara ulaşmak anlamında bir çabaya giriyoruz ve mutlulukla da görüyoruz ki her sene bu teveccüh de artıyor.2023 yılıyla karşılaştırdığımızda hisse oranında 2024 yılında yüzde 38'lik bir artış vardı. Geçen sene 21 bin 252'si Gazze'de 115 bini yurtdışında 10 bin 416'sı yurtiçinde olmak üzere kurban kesimlerimizi gerçekleştirmiş olduk" dedi.





'ULAŞILAN KİŞİ SAYISINDA YÜZDE 70'LİK ARTIŞ VAR'

Yılmaz, "Yine ulaşılan kişi anlamında yüzde 70'lik bir artış vardı. Bunun sebebi tabi ki özellikle Gazze normal şartlarda kendi yerinde kesim yapılıyordu, son olaydan sonra Gazze'deki kurban paylarını da konserveye dönüştürdüğümüz için daha fazla insana ulaştırmaya vesile oluyor. Dolayısıyla 2023 ile kıyasladığımız zaman 2024 yılında ulaşılan kişi sayısı anlamında yüzde 70'lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Geçen sene 2024 yılında 4 milyon 913 bin 693 kişinin sofrasına bir şekilde emanetleri ulaştırmış olduk. Bizler geçen sene 2024'te Türkiye dahil 21 ülkede kurban operasyonunu gerçekleştirdik. Bunların 21 bin 252'i Gazze operasyonu içindi. Türkiye'de kesim gerçekleştirildi kurban payları konservelere konuldu. Yine bunun dışında Tanzanya'da 11 bin 900 Uganda'da 18 bin 900 Nijer'de 21 bin 475 gibi sayılarla yurtdışında bu operasyonları gerçekleştirmiş ve insanlara Türk halkının emanetlerini ulaştırmış olduk. Biz sene her sene olduğu gibi 2025 yılında da kurban bereketini her yıl yaşatıyorsak 'Hilal olsun Türkiye' diyoruz. Hilal bizim için önemli Türk bayrağımızdaki hilal, hilal gökyüzümüzdeki hilal, aslında nereye giderseniz gidin umudun, bereketin, güvenin sembolü ve bizler de bu Hilal'i gören herkesin kendini güvende hissetmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.





'22 ÜLKEDE KURBAN KESİM VE DAĞITIMI PLANLADIK'