Kızılay Başkanı Yılmaz: Kurban bedeli yurtiçinde 13 bin 250 yurtdışında 5 bin 250 lira

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Biliyorsunuz Silivri yakınlarında geçen hafta 6.2'lik bir deprem yaşadık ben tekrar İstanbulumuza, Tekirdağ'a Çorlu'ya geçmiş olsun diyorum.Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı. Bu deprem bize bir kez daha hatırlattı ki bizlerin her an afetlere hazır olması lazım. Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde Türk Kızılay'ı olarak beslenme ana sorumlusuyuz. 3 bine yakın gönüllümüzle beraber, beslenme platformundaki paydaşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yanındaydık" dedi.