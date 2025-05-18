Tutuklulara 'siyasi ikbal' vaadi: Susarsanız sizi vekil yaparım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu’nun karıştığı yolsuzluk ve rüşvet olaylarından haberdar olan bazı şüphelilerin susturulması için devreye giren avukatlar ve milletvekillerine şimdi de son CHP Genel Başkanı Özgür Özel eklendi. Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas’ın itiraflarından kısa süre sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB çalışanlarını ziyaret eden Özel’in, şüphelilere suskun kalmaları yönünde telkinde bulunduğu öne sürüldü. Aynı görüşmede Özel’in bu süreçte sessizliğini koruyanlara milletvekilliği ve bakanlık vaadinde bulunduğu da iddia edildi.





SORUŞTURMAYI ENGELLEME GİRİŞİMİ

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Özel, Murat Abbas'ın itiraflarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Marmara Cezaevi’ni ziyaret etti. Bu ziyarette İBB soruşturması kapsamında bulunan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. yöneticileriyle görüşen Özel, yöneticilere sessiz kalmaları yönünde telkinlerde bulundu. Kilit isimlerin konuşmasını engellemek isteyen Özel’in, bu şekilde soruşturmanın önünü keserek İmamoğlu’nu kurtarmaya çalıştığı öne sürülüyor.





KONUŞMAYAN MÜDÜRE TEŞEKKÜR

İpek Elif Aytman

Cezaevinde yapılan görüşmelerde, Medya A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Türker, Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Kıryak, eski Genel Müdür İpek Elif Atayman ile görüştü. Görüşme sırasında Özel’in Fatoş Pınar Türker’e “Bakan olacaksın”, Ceyda Kıryak ve İpek Elif Atayman’a ise “Sizi milletvekili olarak Meclis’te göreceğiz” dediği öğrenildi. Özel’in bu isimlere itirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas gibi konuşmadıkları için özel olarak teşekkür ettiği belirtildi.





‘BU DURUŞU UNUTMAYACAĞIZ’

Ziyarette Özgür Özel önemli vaatlerde de bulundu. Medya A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatoş Pınar Türker’e bakanlık sözü veren Özel, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Ceyda Kıryak, ve Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman’a soruşturmada sergiledikleri tavırdan ötürü, milletvekilliği vaadinde bulundu. Görüşmede Özel’in, “Bu tavrınız, ortak hareket etmeniz çok anlamlı. Aslan gibisiniz. Geleceğin milletvekili olacaksınız. Bu tavrınızı ben de Ekrem başkan da unutmayacağız” diyerek itirafçı olmanın önüne geçtiği ileri sürüldü. Görüşmeye eşlik eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in detaylı notlar aldığı, diğer tutuklularla ilgili yeni ziyaretlerin planlandığı da gelen bilgiler arasında.





Çete çözülüyor: Bir kasa daha konuştu

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 kasasından biri olan İBB Meclisi İştirakler, Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan faydalandı. Yıldız, ihalelere doğrudan müdahil olmadığı ve yönlendirmeleri engellediği için yapının dışına itildiğini savundu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan en dikkat çekici isimlerden biri, Ekrem İmamoğlu’nun eski danışmanı Ertan Yıldız oldu. Kamuoyunda çok fazla görünmeyen ancak İBB içindeki kritik süreçlerde “Sessiz ama etkili” bir figür olarak tanımlanan Yıldız, verdiği ifadeyle hem siyasetteki güç ilişkilerini hem de belediye bünyesindeki iddiaları aydınlatacak kapsamlı bir tablo sundu.





YAPIYI ANLATTI

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Yıldız, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Ertan Yıldız’ın savcılığa verdiği ifade, bazı suçlamaları reddetmekle birlikte, sistemi ve belediye içinde oluşan fiili yapıları detaylı biçimde tarif ediyor. Ekrem İmamoğlu ile olan uzun geçmişini anlatan Yıldız, 2019 sonrası iştiraklerde dengeyi kurmak için görevlendirildiğini, doğrudan ihalelerde imza yetkisi olmadığını belirtti. Ancak Fatih Keleş’in kendisinden belirli firmalara yönlendirme talep ettiğini doğruladı. Bu talepleri reddettiğini, bu yüzden dışlandığını ve iştiraklerdeki alanının zamanla daraltıldığını belirterek, “Birinci yılın sonundan itibaren her ne kadar doğrudan Ekrem İmamoğlu’ndan gelmese bile Ekrem İmamoğlu adına Fatih Keleş yanıma gelerek bazı firmalara ihaleler verdirmem hususunda telkinlerde bulunmuştur” dedi.





DIŞINDA KALMIŞ

Ertan Yıldız’ın ifadesine göre, iştiraklerde karşılık bulamayan siyasi yapı, İBB’nin Fen İşleri ve Yapımcı Daireleri gibi birimlerini kullanarak firmaları başka kanallardan desteklemeye başladı. Özyurt İnşaat ve Adem Soytekin’in firmalarının ön plana çıkması, bu değişimi yansıtıyor. Yıldız, büyük ölçekli projelerde ise kendisinin dışlandığını, örneğin Makyol’un sahibi Adnan Çebi ile görüşmeye zorlandığını ancak daha sonra bu yapının dışında kaldığını aktardı.





BAKIRKÖY’E ZORLA YÖNLENDİRDİ

Yıldız, sistem dışına itilmesinin nedeninin, ihalelere doğrudan müdahil olmaması ve yönlendirmeleri engellemesi olduğunu belirtti. Odasının elinden alındığını, mesajlarına cevap verilmediğini, Fatih Keleş’le ilişkilerinin tamamen bozulduğunu anlattı. 2023’te görevini bırakmak istediğini, Ekrem İmamoğlu’nun kendisini Bakırköy Belediye Meclisi üyeliğine zorla yönlendirdiğini ve bu göreve pasifize edilmek amacıyla getirildiğini söyleyerek, “Göreve geldiğimde birçok odam olmasına rağmen zamanla kullandığım alanlar elimden alındı. Ekrem İmamoğlu attığım mesajlara bile cevap vermemeye başladı” ifadelerini kullandı.





18 TANIK ERTAN YILDIZ’I ANLATTI

İsmi 18 tanık ifadesinde geçen Yıldız ile ilgili pek çok iddia var. Gizli tanık İlke’nin ifadesine göre Yıldız, Medya ve Kültür AŞ dışındaki tüm şirketlerle doğrudan temas ederek, ihalelerde belirleyici rol üstlendi. “İhaleleri kimin alacağına Ertan Yıldız karar verirdi” diyen tanık, bu süreçte komisyon miktarlarının Fatih Keleş ile birlikte belirlendiğini, paraların toplandığını ve CHP kurultayında delegelere dağıtıldığını öne sürdü. Capacity AVM hissedarı Selahattin Özgül de ifadesinde, görüştükleri isimlerden birinin Ertan Yıldız olduğunu anlattı.





TUCE’DEN PARA İSTEDİ

Murat Abbas’ın ifadesi ise Ertan Yıldız’ı bir başka açıdan işaret ediyor. Abbas, Ongun ve Yıldız’ın Tuce isimli firmadan 10 milyon TL’nin yanı sıra CHP’nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayına destek için 2 milyon TL istendiğini anlattı. Ayrıca iştirakler üzerinden televizyonlara ne kadar ödeme yapılacağına dair yapılan toplantının da başkanlığını Yıldız’ın yürüttüğünü anlatan Abbas, bu toplantı sonucunda Kültür A.Ş.’nin yaklaşık 9-10 milyon TL ödeme yaptığını iddia etti.



