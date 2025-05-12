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CHP bunu hak etmiyor

CHP bunu hak etmiyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP’de İBB ve İstanbul’daki belediyelere dönük yolsuzluk operasyonlarının sancısı artıyor. Parti içerisinde etkili olan muhalif isimler, CHP Grubu ve mitinglerde yapılan yolsuzlukların alkışlandığı belirterek, “CHP’de artık yolsuzluk normalleşti. Parti bunu hak etmiyor” eleştirisi yapıyor. Muhalif kesim İmamoğlu’nun aklandıktan sonra vatandaşın karşısına çıkması gerektiğini söylüyor..


HEPSİ Mİ YALAN?

Daha sert değerlendirmelerde bulunanlar ise “Bu partide artık yolsuzluk normalleşti. Belediyelerde artan yolsuzluk olaylarına biz sahip çıkıyoruz. Eğer iftira varsa aklanıp gelsinler. Suçsuzlukları kanıtlansın” görüşünde ısrarlı. CHP’nin adının geçmişte bu kadar büyük bir yolsuzluk operasyonlarına karışmadığı dikkat çekilirken, iddialara gösterilen tepkileri de “Diyelim bir tanesi yalan. Ama 5-6 belediye oldu. Bunların hepsi mi yalan” tepkisi gösteriliyor.


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