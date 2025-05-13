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CHP'de kurultay soruşturması: 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı

CHP'de kurultay soruşturması: 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı

16:0413/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı

CHP’de 38. Olağan Kurultayı’nda ‘para karşılığında oy kullandırıldığı’ iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

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