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CHP mitingine katılmak için geldi öndeki kadının telefonunu çaldı

CHP mitingine katılmak için geldi öndeki kadının telefonunu çaldı

09:2315/05/2025, Perşembe
DHA
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Şüphelinin yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüphelinin yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri'de mitingde kadının cep telefonunun çalındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'de düzenlediği miting öncesinde kalabalık grubun arasında yürüyen bir kişi, önünde yürüyen kadının cep telefonunu çaldı. Telefonu alan şüpheli, elindeki kıyafetin altına gizleyerek grubun arasından ayrıldı. Hırsızlık anları o anda kayıtta olan dron kamerasına yansıdı.


Olayın ardından telefonunun çalındığını fark eden kadının polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




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