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Fetihler Sultanı'nda hırsız müteahhitlerin yüreklerini titretecek sahne: Mal varlığına el konuldu, eşeğe ters bindirildi

Fetihler Sultanı'nda hırsız müteahhitlerin yüreklerini titretecek sahne: Mal varlığına el konuldu, eşeğe ters bindirildi

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
18:0814/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sahne mesajıyla dikkat çekti
Sahne mesajıyla dikkat çekti

Dün akşam TRT 1'de yeni bölümü yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda ilginç bir sahne ekrana geldi. Depremde evi yıkılan bir kadın, müteaahidini dava etti. Rum müteaahidin İslam şeriatına göre yargılandığı dava sahnesi sosyal mesajıyla dikkat çekti.

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölümüyle dün ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümündeki bir sahne, verdiği mesajla günümüze dokundu. Depremde evi yıkılan bir kadın, müteaahidini dava etti. Rum müteaahidin İslam şeriatına göre yargılandığı dava sahnesi sosyal mesajıyla dikkat çekti. Sahnede kadı Hızır Çelebi, "Dünya için cana kastedenin Müslüman ya da gayrimüslim olsun eksik malzemeyle bina yapan müteaahitlerin Allah huzurunda zelil" olduğunun altı çizdi. Rum müteahhide mal varlığına el koyulması, evin sağlam şekilde yeniden yapılması, eşyaların iade edilmesi, evi yetimlere vermesi ve şehir meydanında 40 sopayla cezalandırılması cezası verildi. Bununla sınırlı kalmayan ceza, Yorgo'nun eşeğe terz bindirilerek İstanbul halkına teşhir edilmesi olarak kararlaştırıldı. Meslekten men edilen Yorgo, sürgün edilerek insan canına kastetmenin bedelini ağır bir şekilde ödedi. İşte o sahne:


#Mehmed: Fetihler Sultanı
#TRT 1
#Fatih Sultan Mehmed
#Kadı Hızır Çelebi
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