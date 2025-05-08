İslam Sanatları Fuarı'nda hüsnühat şöleni

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde kapılarını ziyarete açtı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda konuştu. Aksu; müzelerinde 30 bin halı ve seccade, 4 bin hat eseri olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin civarında da "teberrükat eşyasını", bağışlanan çeşitli sanat eserlerini müzelerde ve çeşitli teşhir bölümlerinde sergilediklerini, bunların bir kısmının fuarda yer aldığını kaydetti. Fuarda, kündekari, kalem işi gibi sanatların yapım sürecine dair ustalardan bire bir bilgi alınabileceğini belirten Aksu, "Vatandaşlarımız başta padişah hatları olmak üzere Memlük döneminden Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya İslam sanatları eserlerini burada gelip görebilirler" ifadesini kullandı. Arşivde pek çok kıymetli eserin bulunduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti: "Bunlardan biri de geçmişte Kabe'nin anahtarı olarak, kilidi olarak kullanılan bir eser. Biz, onun tıpkıbasımını Sayın Diyanet İşleri Başkanı'mıza hediye ettik. Çok özel bir parça. Diğer eserlerimizin de tıpkıbasımlarını yapıyoruz. Onları da yine milletimizin beğenisine sunacağız."