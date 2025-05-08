İslam Sanatları Fuarı'nda hüsnühat şöleni

Bu yıl ilki düzenlenen fuarda, Osmanlı ve modern dönem hat eserleri başkentte sanatseverlerle buluştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde kapılarını ziyarete açtı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda konuştu. Aksu; müzelerinde 30 bin halı ve seccade, 4 bin hat eseri olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin civarında da "teberrükat eşyasını", bağışlanan çeşitli sanat eserlerini müzelerde ve çeşitli teşhir bölümlerinde sergilediklerini, bunların bir kısmının fuarda yer aldığını kaydetti. Fuarda, kündekari, kalem işi gibi sanatların yapım sürecine dair ustalardan bire bir bilgi alınabileceğini belirten Aksu, "Vatandaşlarımız başta padişah hatları olmak üzere Memlük döneminden Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya İslam sanatları eserlerini burada gelip görebilirler" ifadesini kullandı. Arşivde pek çok kıymetli eserin bulunduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti: "Bunlardan biri de geçmişte Kabe'nin anahtarı olarak, kilidi olarak kullanılan bir eser. Biz, onun tıpkıbasımını Sayın Diyanet İşleri Başkanı'mıza hediye ettik. Çok özel bir parça. Diğer eserlerimizin de tıpkıbasımlarını yapıyoruz. Onları da yine milletimizin beğenisine sunacağız."
İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda, Yıldız Holding de İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsnü hat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. İslam kültürünün en zarif ve anlam yüklü sanat dallarından hat sanatının büyük ustalarını bir araya getiren “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisinde, Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) ve Hasan Çelebi (ö. 2025) gibi üstatlar ile Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961) ve Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatlarının eserleri yer alıyor. Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.
Hat, tezhip, ebru, çini, ahşap oymacılığı, cilt, kat’ı, minyatür, sedef kakma, resim, halı-kilim ve cam sanatının yanı sıra film ve müzik eserlerinden örneklerin de sunulduğu fuarda, İslam sanatı konusunda ulusal ve uluslararası alanda çalışma yürüten uzman isimler görüşlerini paylaşacak, atölyeler düzenlenecek. Yapay zekâ destekli dijital çalışmalar da fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Mehmet Tütüncü: Geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, ilk kez düzenlenen fuarın İslam sanatlarının dünyaya tanıtılmasına yönelik bir geleneği başlatması açısından önemli olduğunu söyledi. Tütüncü şöyle devam etti: “Yıldız Holding’de köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, ekonomik değer üretmek kadar kültürel mirasımıza sahip çıkmayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışımız ve sanatı toplumla buluşturma gayemizle desteklediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’yle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce farklı illerde binlerce sanatseverle buluşturduğumuz Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide eserleri önümüzdeki dönemde de farklı illerimizde sergilemeye ve mutluluğu sanat yoluyla çoğaltmaya devam edeceğiz.”