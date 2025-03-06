Yıldız Holding Ramazan ayını sanatla karşıladı

Holding’in Çamlıca Kampüsü’ndeki sergiler, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve “sanatı toplumla buluşturmak” amacıyla düzenlendi. Bu sergilerden ilki, dün açılışı yapılan, 40’ı aşkın eserin yer aldığı “Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi. Tezhipten hüsnühatta, minyatürden çini örneklerine çeşitli eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Hattat E. Esra Göncüoğlu yaptı. Bu özel sergi, Göncüoğlu, çini sanatçısı Gülmisal Gölebatmaz Eslek, müzehhibe Tuba Asiltürk İlhan ve minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz’in hazırladığı 40’ı aşkın eserden oluşuyor. Holding’in diğer sergileri ise kültürümüze ait ögeleri farklı temalarla buluşturan “Kadim Köklerin İzinde” ve 10 ciltten oluşan “İstanbul Mushafı” sergisi.

“Kadim Köklerin İzinde” sergisinde, tasarımcı Emre Toğlukdemir koleksiyonuna ait her biri kendine özgü bir hikâyeye sahip 36 adet el yapımı kalem, altı farklı temada sunuluyor. Kalemlerin yanı sıra, antika mürekkep şişeleri, esans şişeleri ve özel yapım tespihler de yer alıyor. Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından sekiz yıllık bir çalışmayla 10 cilt halinde hazırlanan İstanbul Mushafı da sergilemesi yapılan eserlerden. 11 farklı hat çeşidi kullanılarak yazılan İstanbul Mushafı, ziyaretçilerini bekliyor. Sergileri, 6 Nisan’a kadar haftanın her günü 09.00-17.00 arasında 0 216 524 25 00’dan randevu alarak ücretsiz gezebilirsiniz.