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Peygamberimiz'le mesafeleri kaldıran müze açıldı

Peygamberimiz'le mesafeleri kaldıran müze açıldı

04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Senegal’in başkenti Dakar’da “Hazreti Muhammed’in Hayatı ve İslam Medeniyeti Müzesi” açıldı.

İslam tarihi ve peygamberimizin hayatına ışık tutan müzede, 40’a yakın interaktif dev ekran sayesinde ziyaretçiler, İngilizce, Arapça, Fransızca, Volofça, Urduca ve Endonezce, Efendimiz dönemine ilişkin bilgilere ulaşıyor. Peygamberimiz’in üç boyutlu odasının yanı sıra dönemin Mekke ve Medine’sinin aktarıldığı maketler, müzenin en dikkat çeken alanları arasında yer alıyor. Üç yılda tamamlanan ve herkesten tam not alan müze, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.00 arasında gezilebiliyor.




#İslam
#Siyer
#Senegal

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