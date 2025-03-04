Hadisler Albaraka Türk sergisinde

Abdüsselam Ferşatoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışmalarında ödüle değer bulunan 25 eser yer alıyor. Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, bu yıl yedinci kez düzenlenen serginin Peygamber Efendimiz’in hadislerinin yazdığı eserlerden oluştuğunu söyledi. Emeç, “Burada sergilediğimiz eserlerin bir kısmı farklı yarışmalarda ödül almış eserler. Taksim Camii’nde dördüncü kez sergi düzenliyoruz ve bu sergi artık gelenekselleşti diyebiliriz. Önceki sergilerde temamız, iyilik vakti, dua vakti, en sonuncusu güzel ahlaktı ve bu sergide de temamız Nebi Buyruğu” dedi. Sergi 28 Mart’a kadar görülebilir.