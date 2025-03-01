Ketebe Yayınları'ndan Büyük İndirim

Kütüphanesinde; Aliya İzzetbegoviç gibi önemli bir devlet adamını da, Cengiz Aytmatov gibi Türk dünyası için önemli bir ismi de, Kemal Tahir gibi bir Anadolu sosyoloğunu da, Cahit Zarifoğlu gibi Türk şiirinin en büyük isimlerinden birini de barındıran Ketebe edebiyat alanına sunduğu katkıları kütüphanesini büyüterek sürdürüyor.