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Ketebe Yayınları'ndan Büyük İndirim

Ketebe Yayınları'ndan Büyük İndirim

12:401/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ketebe Yayınları sayısı bini aşan güçlü kitaplığında %50 indirim kampanyasına imza attı. Yayınevi 28 Şubat Cuma gününden 2 Mart Pazar gününe kadar ketebe.com adresinde tüm kitaplarında büyük bir kampanya gerçekleştirdi.

Kütüphanesinde; Aliya İzzetbegoviç gibi önemli bir devlet adamını da, Cengiz Aytmatov gibi Türk dünyası için önemli bir ismi de, Kemal Tahir gibi bir Anadolu sosyoloğunu da, Cahit Zarifoğlu gibi Türk şiirinin en büyük isimlerinden birini de barındıran Ketebe edebiyat alanına sunduğu katkıları kütüphanesini büyüterek sürdürüyor.


Yayınevinin eserleri arasında Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi gibi 4 ciltlik güçlü bir eser de, İslâm Tarihi adlı 8 ciltlik bir başucu eseri de, Kâğıt Kitabı isimli prestijli bir eser de bulunuyor.


Her yaştan okura seslenen yayınevi; Ketebe Çocuk ve Ketebe Genç bölümleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

#Ketebe Yayınevi
#Yazar
#Kütüphane

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