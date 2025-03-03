Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

Yeni Şafak gazetesinin düzenlediği Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması’nın başvuruları başladı. 31 Mayıs’a kadar başvuruların devam edeceği yarışmada 4 temel kategoride ödül verilecek. Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü kategorisi ise Rami Kütüphanesi olarak belirlendi.

Yarışma; 2024’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi–Serbest Haber), Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi–Serbest Haber) adlı 4 temel kategoride gerçekleştiriliyor. Her bir kategorinin birincisi için 100.000 TL, ikincisi için 75.000 TL ve üçüncüsü için 50.000 TL ödül verilecek.

KÜTÜPHANEDE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Şehit Mustafa Cambaz’ın yarıda kalan hikâyesini tamamlayan yarışmanın özel ödülü, geçtiğimiz yıllarda Ayasofya ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası temasında gerçekleştirilmişti. Yarışmanın bu seneki Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü, kışladan kütüphaneye dönüşen “Rami Kütüphanesi” temasıyla gerçekleştirilecek. Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü kapsamında yarışmacılardan, Rami Kütüphanesi’nin fotoğrafları bekleniyor.

Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek ulu camiler, çeşmeler ve tarihi eserlerin fotoğraflarını çekiyordu. Şehidimiz, birçok tarihi eseri olduğu gibi Rami Kütüphanesi’ni de fotoğraflamıştı. Kışladan gıda haline dönüşen, şimdilerde ise kütüphane ve kültür merkezi olarak hizmet veren Rami Kütüphanesi, hikayesini tamamlayan eserlerin en çarpıcılarından.

RAMİ’NİN HALLERİ

Kütüphanenin müdürü Ali Çelik, vakti zamanında burasının gıda hali olarak hizmet vermiş olmasından yola çıkarak Rami’nin halleri metaforuyla bu dönüşümü anlattığını dile getirdi. Çelik, “Rami 250 yıllık geçmişinde halden hale girmiş. Kışla hali, gıda hali ve bugün de kütüphane hali. Topun, tüfeğin, barutun güç olduğu dönemlerde bu devasa yapının kışla olarak hizmet vermesi anlamlıydı. Soğuk savaş döneminde ekonomi güç olduğu için o dönemde de gıda hali olarak ekonomik bir şeye hizmet etti. Günümüz dünyasında bilginin güç olduğu dönemde ise kütüphane ve kültür merkezi olması çok anlamlı. Böylelikle o güç hikayesi buranın kütüphane olmasıyla birlikte bence tamamlanmış oldu. Buranın tercih edilmesine çok mutlu oldum” dedi.

İki yüz yıl önce Rami Kışlası’nın Osmanlı modernleşmesinin merkezi olduğunu belirten Çelik, “Dönemin padişahı 2. Mahmud’un birtakım yenilikleri ilk uyguladığı mekandı. Bugün de modern Türkiye insanının kadim geçmişiyle buluştuğu, kadim geçmişini keşfettiği en önemli merkezlerden biri haline geldi. Eskiden modernleşme vardı, şimdi modernleşmeyle birlikte geçmişe dönük keşif var” şeklinde konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ TEMMUZ’DA

Güçlü jürisi ile dikkat çeken yarışmada seçici kurul; Türk Kızılay’ı Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, Foto Muhabiri Kayhan Özer, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk oldu. 13 kişiye toplamda 1 milyon TL ödülün dağıtılacağı yarışmanın ödül töreni Temmuz ayında yapılacak. Yarışmaya, https://mustafacambazfotograf yarismasi.com adresinden başvurabilirsiniz.











