'Sultanların Mushafları' sergisi kapılarını açtı: Mushaf-ı Şerifler sanatseverlerle buluşuyor

“Sultanlar ve devlet büyüklerimiz Mushafların yazımı ve süslenmesi için dönemin en büyük hattatlarını, müzehhiplerini desteklemiş; ilim ve sanat erbabını himaye etmiştir. Bu Mushaflara sadece birer sanat eseri olarak değil, kültürümüzün ve inancımızın nadide emanetleri olarak bakmalıyız”