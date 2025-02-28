'Sultanların Mushafları' sergisi kapılarını açtı: Mushaf-ı Şerifler sanatseverlerle buluşuyor

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sultanların Mushafları' sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Sergide, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan II. Abdülhamid'e uzanan süreçte yapılmış ve ilk defa sergilenecek Mushaf-ı Şerifler, sanatseverlerle buluşuyor.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Sultanların Mushafları” sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide, el yazması olarak günümüze ulaşan nadide Kur’an-ı Kerim nüshaları tanıtıldı.
Türk-İslam sanatının en özel örneklerini içeren sergi, Abbasilerden Osmanlı’ya uzanan yaklaşık 11 asırlık bir dönemi kapsıyor. Hat, tezhip ve cilt sanatının en nadide uygulamalarını barındıran Mushaflar, geçmişin zarafetini günümüzle buluşturuyor.
Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mushafların İslam sanatındaki yerinin ve korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
Hat sanatının ustaları sergide buluştu
Sergide, Yâkut el-Müsta’sımî, Şeyh Hamdullah, Hâfız Osman, Ahmed Karahisârî gibi hat sanatının en büyük ustalarının eserleri yer alıyor. Özenle yazılmış Mushaflar, dönemin en yetkin müzehhipleri tarafından tezhiplenmiş ve ustaların maharetiyle ciltlenerek günümüze ulaşmıştır.
Bakan Ersoy, sergilenen eserlerin önemini vurgulayarak şunları söyledi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yazma eserlerin korunması ve sanatseverlerle buluşturulması yönünde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Bakan Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde Mushaflar Daire Başkanlığı kurma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Ayrıca, el yazması eserlerin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara da değinerek, Yazma Eserler Veritabanı üzerinden yüzbinlerce esere erişim sağlandığını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: