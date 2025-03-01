Şeyh Galib’in başyapıtı Hüsn-ü Aşk çizgi romana uyarlandı

Ketebe Yayınları, Şeyh Galib’in zamansız eseri Hüsn ü Aşk’ı Kaderin Kalemi başlığıyla çizgi roman evrenine taşıyarak okuruyla yeniden buluşturdu! Yayınevi, bununla birlikte metni genç yetişkin okurlar için çizgi romana uyarlayan Nazar Karacan ve kitabın sanat yönetmenliğini üstlenen Emre Karacan ile 28 Şubat tarihinde, Türkiye Tasarım Vakfı’nın ev sahipliğinde bir çizim atölyesi gerçekleştirdi. Atölyenin ardından Proje Editörü Güray Süngü’nün moderatörlüğünde bir tanıtım toplantısı da gerçekleştirildi.
Ketebe Yayınları edebiyat sahnesindeki özgün eserlerine bir yenisini daha ekledi. Yayınevi, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk eserini Kaderin Kalemi başlığıyla çizgi roman evrenine taşıdı. 28 Şubat Cuma günü Türkiye Tasarım Vakfı’nda, Proje Editörü Güray Süngü’nün moderatörlüğünde, metni günümüze uyarlayan Nazar Karacan ve Görsel Sanat Yönetmeni Emre Karacan ile zamansız bir hikâyenin, hayal gücüyle buluştuğu özel bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından Kaderin Kalemi çizgi romanının perde arkasını interaktif bir şekilde keşfetme fırsatı buldular.
Toplantıda düşüncelerini dile getiren Emre Karacan: "Böyle bir eseri böylesine bir çizgi romana evriltme süreci aslında Aşk’ın serüveniyle birebir. Çünkü tasarlarken anlatımla aynı akışta hissediyorsunuz. Bittiğinde ve kitaba dokunduğunuzda ise o kavuşma anını tam olarak hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı. Nazar Karacan ise toplantıda: "Bu proje, sadece bir uyarlama değil; sevginin, hakikatin ve insanın içsel yolculuğuna dair kişisel bir keşif. Aynı zamanda geçmişle geleceğin, gelenekselle modernin buluştuğu bir köprü. Tıpkı Hüsn ile Aşk’ın birbirine kavuşması gibi." şeklinde konuştu.
Divan Edebiyatının Büyük İsmi Şimdi Çizgi Dünyasında
Divan edebiyatının klasik dönemine damgasını vuran Bâkî, Nâbî, Nedim ve Fuzûlî gibi isimlerden sonra yaşayan ve dönemin son büyük üstatlarından olan Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk ile edebiyat alanının kalıplarını yıkarak, Divan şiirine yeni bir soluk getirmişti. Henüz genç yaştayken 6 ay gibi kısa bir zaman diliminde kaleme aldığı bu şaheseri, Divan şiirinin kalıplarını özgün alegorilerle genişleterek tasavvufun başlıca kavramlarını güçlü karakterlere dönüştürmüş ve etkisi asırları aşan bir eser hâline gelmiştir.
Ketebe Yayınları, bu zamansız eseri, Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ve Ketebe Genç Dizi Editörü Aykut Ertuğrul koordinatörlüğünde, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından Kaderin Kalemi başlığıyla yeniden yayıma hazırlayarak çizgi roman formatında genç yetişkin okurla Şubat ayında buluşturdu.