No Other Land ABD’de sinemada gösterilmedi ama Oscar’ı aldı

İsrail-Filistin ortak yapımı film, Oscar’a kadar çok sayıda festival ödülünün yanı sıra birkaç bağımsız ödül daha aldı. Belgesel, ödül töreni öncesi ABD’de dağıtımcı bulamadığı için sinemalarda gösterilmedi. Oscar adayı film göstermekle övünen sinema ve dağıtımcılar, belgeseli göstermeye yanaşmamıştı. ABD vatandaşlarının izleyemediği filme, birçok ABD’li film eleştirmeni iyi not vermişti. Yapım her ne kadar sinemalarda yer almasa da bağımsız gösterimlerde büyük ilgi gördü. No Other Land, İsrail ordusunun, Filistinli aileleri topraklarından çıkarıp, bir askeri eğitim üssüne yer açmaya çalışmasını anlatıyor. Filmin yönetmenlerinden Yuval Abraham, Guardian’a yaptığı açıklamada 7 Ekim’den önce çekimi tamamlanan belgeselin yayınlanmamasını, “İnsanların Gazze ile savaş sırasında İsrail hükümetini eleştiren bir filmi dağıtmaktan korktukları söylendi. Bazıları şöyle dedi: “Bu filmi alırsak, onu başka bir filmle dengelemek zorunda kalacağız” diye yorumlamıştı.