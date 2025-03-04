No Other Land ABD’de sinemada gösterilmedi ama Oscar’ı aldı

97. Akademi Ödülleri (Oscar) törenine İsrail’in Batı Şeria’daki işgalini anlatan “No Other Land (Başka Toprak Yok)” belgeseli damga vurdu. En İyi Belgesel ödülü alan İsrailli ve Filistinli sinemacıların ortak çalışması olan belgesel, Filistinli aktivist Basel Adra’nın, İsrail ordusunun yıkımlarını belgeleme mücadelesini konu alıyor. Ödül töreninde konuşan yönetmenler, yaşanan zulme dikkat çekti. Yönetmenlerden Filistinli Basel Adra, “Umudum, kızımın benim yaşadığım acıları yaşamak zorunda kalmaması” dedi. Ödülün, yapımın dört yönetmeni için büyük bir onur olduğunu söyleyen Adra, “Dünyayı, adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkına yapılan katliamı durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz” dedi. Belgeselin diğer yönetmeni İsrailli gazeteci Yuval Abraham ise Gazze’deki yıkıma bir son verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Benim sivil yasalar altında özgür olduğum, Basel’in ise askeri yasalar altında hayatını mahveden bir rejimde yaşıyoruz” diye konuştu.

FİLMİ DAĞITMAKTAN KORKTULAR

İsrail-Filistin ortak yapımı film, Oscar’a kadar çok sayıda festival ödülünün yanı sıra birkaç bağımsız ödül daha aldı. Belgesel, ödül töreni öncesi ABD’de dağıtımcı bulamadığı için sinemalarda gösterilmedi. Oscar adayı film göstermekle övünen sinema ve dağıtımcılar, belgeseli göstermeye yanaşmamıştı. ABD vatandaşlarının izleyemediği filme, birçok ABD’li film eleştirmeni iyi not vermişti. Yapım her ne kadar sinemalarda yer almasa da bağımsız gösterimlerde büyük ilgi gördü. No Other Land, İsrail ordusunun, Filistinli aileleri topraklarından çıkarıp, bir askeri eğitim üssüne yer açmaya çalışmasını anlatıyor. Filmin yönetmenlerinden Yuval Abraham, Guardian’a yaptığı açıklamada 7 Ekim’den önce çekimi tamamlanan belgeselin yayınlanmamasını, “İnsanların Gazze ile savaş sırasında İsrail hükümetini eleştiren bir filmi dağıtmaktan korktukları söylendi. Bazıları şöyle dedi: “Bu filmi alırsak, onu başka bir filmle dengelemek zorunda kalacağız” diye yorumlamıştı.

BRODY İKİNCİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

“En İyi Film” ödülünü “Anora”, “En İyi Yönetmen” ödülünü bu filmin yönetmeni Sean Baker kazandı. Mikey Madison “En iyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken, Adrien Brody ise ikinci kez “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.











