Üç aylar yarın başlıyor. Üç ayların ilk ayı olan Mübarek Recep ayını ibadet ederek ve dua okuyarak geçirecek olan Müslümanlar, Recep ayında yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları arama motorlarında aratmabay başladı. Peki, üç ayların ilki olan Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar nelerdir? Üç aylara girerken hangi dualar edilir?

2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı üç aylar bu yıl 21 Aralık 2025 tarihinde Recep ayı ile başlayacak. Recep ayı içerisindeki ilk önemli gece Regaip Kandili 25 Aralık 2025 gecesi idrak edilecek. Üç ayların ikincisi Şaban ayı 20 Ocak 2026'da başlayacak. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ise 19 Şubat tarihinde başlayıp 19 Mart tarihinde bayram arefesi ile sona erecek.

ÜÇ AYLARA GİRERKEN HANGİ DUALAR EDİLİR?

Üç ayların ilki olan Mübarek Recep ayının yaklaşmasıyla Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazların hangileri olduğu aratılmaya başlandı.

Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

Daha sonra 100 kez;

Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir.

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Hazreti Muhammed Efendimiz (s.a.v) Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed (s.a.v) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

ÜÇ AYLAR KAÇ GÜN ORUÇ TUTMALI?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYININ FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır.'"

Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.

Peygamber Efendimizin bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi: "Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, 'Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi' der.

Üç aylar, içlerinde 5 kandil gecesinden 4'ünü taşıyor olmaları açısından da önem taşıyor.



















