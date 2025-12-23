ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI SON DURUM: Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı emekli maaşı...

Memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı maaş artışlarını doğrudan belirleyecek Aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK’in yılın ikinci yarısına ilişkin son enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve 2026 zam oranları kesinlik kazanacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, TÜİK tarafından açıklanacak 2025 Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yılın son enflasyon rakamı, hem maaş zamlarını hem de sosyal ödemelerdeki artış oranlarını belirlemesi açısından kritik önem taşıyor.
2025 ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon verileri her ayın 3'ünde ilan ediliyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiğinden, 2025 Aralık ayına ait enflasyon rakamları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN NETLEŞECEK?
6 aylık enflasyon farkı, TÜİK'in 5 Ocak 2026 tarihinde Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kesinleşmiş olacak.
TCMB 2025–2026 ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası'nın 2025 yılına ait son Enflasyon Raporu'na göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı sonunda ise enflasyonun düşüş göstererek yüzde 13–19 aralığına inmesi öngörülüyor.