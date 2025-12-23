Asgari ücrette zam beklentisi değişti! İşte yeni asgari ücret için en net rakam

Bu oranlar doğrultusunda asgari ücrete yüzde 20 zam yapılabileceği tahmin edildi. Ancak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz" açıklamasında bulunması tahminleri değiştirdi. Bu da yüzde 25'lik bir beklentiye neden oldu. Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL şeklinde olacak. En çok konuşulan bir başka rakam ise yüzde 30. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.