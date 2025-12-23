Asgari ücrette zam beklentisi değişti! İşte yeni asgari ücret için en net rakam

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için yürütülen pazarlık süreci kritik bir aşamaya girdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı tamamlanırken, işçi tarafının masada yer almaması dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sendikalarla temaslarını sürdürdü.
Asgari ücret maratonunda ikinci toplantı geride kaldı ancak uzlaşı sağlanamadı. İşveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantıya işçi kesimi yine dahil olmazken, gözler Bakan Vedat Işıkhan’ın sendikalarla yürüttüğü görüşmelere çevrildi.
BAKAN IŞIKHAN: ‘KOMİSYONDA ELE ALIP DEĞERLENDİRECEĞİZ’
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci müzakeresi sırasında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile görüşen Bakan Işıkhan, “Asgari ücret görüşmeleri kapsamında sosyal diyalog sürecini devam ettiriyoruz. TÜRK-İŞ Başkanımız Ergün Atalay ile süreci değerlendirdik. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’la görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri komisyona ileteceğim bende. Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz. Burada şunun altını çizmek isterim. Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil.” dedi.
İşçi sendikalarından aldığı görüşleri komisyona ileteceğini dile getiren Bakan Işıkhan, “İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücreti enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz. İşçilerimizin satın alma gücünü koruyacak nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Hepsini komisyonda ele alıp değerlendireceğiz. Türkiye Yüzyılına hem işçimizle hem işverenimizle emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 13-yüzde 19 aralığında değişiyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) son raporunda Türkiye için 2026 yılı manşet enflasyon tahmini yüzde 19,2'den yüzde 20,8'e çıkardı. Orta Vadeli Program ise 2026 için enflasyon hedefi de yüzde 16 oldu.
Bu oranlar doğrultusunda asgari ücrete yüzde 20 zam yapılabileceği tahmin edildi. Ancak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz" açıklamasında bulunması tahminleri değiştirdi. Bu da yüzde 25'lik bir beklentiye neden oldu. Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL şeklinde olacak. En çok konuşulan bir başka rakam ise yüzde 30. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.