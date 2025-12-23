Yeni Şafak
TOKİ ilk evim arsa belirleme kurası: Siirt, Kilis, Malatya, Hatay, Balıkesir, Bilecik TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları isim istesi

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bir sosyal konut projesidir. Bu proje, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlara, uygun fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı sunmayı amaçlamakta. Açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ tarafından müstakil arsa belirleme kurası çekilmekte. İşte Siirt, Kilis, Malatya, Hatay, Balıkesir, Bilecik TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları isim istesi.

KİLİS MERKEZ ÇUKUROBA MÜSTAKİL ARSA BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SİİRT TİLLO MÜCAHİT MÜSTAKİL ARSA BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

HATAY HASSA GÜLPINAR MÜSTAKİL ARSA BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MALATYA KALE MÜSTAKİL ARSA BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

