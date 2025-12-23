TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılmış, düşük ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla arsa sahibi olabilmesini hedefleyen önemli bir sosyal konut girişimidir. Proje kapsamında TOKİ, belirlenen takvime göre müstakil arsaların kura çekilişlerini gerçekleştirmektedir. İşte Siirt, Kilis, Malatya, Hatay, Balıkesir ve Bilecik illerindeki TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi.