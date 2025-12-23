TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bir sosyal konut projesidir. Bu proje, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlara, uygun fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı sunmayı amaçlamakta. Açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ tarafından müstakil arsa belirleme kurası çekilmekte. İşte Siirt, Kilis, Malatya, Hatay, Balıkesir, Bilecik TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları isim istesi.
