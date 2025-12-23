Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Aralık 2025

3 /4 AFAD SON DEPREMLER 2025-12-23 08:16:32 37.13806 28.655 6.97 ML 1.9 Ula (Muğla) 2025-12-23 06:26:50 36.28528 29.31 6.49 ML 1.9 Kaş (Antalya) 2025-12-23 06:25:25 38.94722 39.25611 7.0 ML 1.1 Pertek (Tunceli) 2025-12-23 06:07:32 39.17111 28.20583 5.09 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-23 05:09:13 38.49889 38.04417 6.94 ML 2.5 Akçadağ (Malatya) 2025-12-23 04:46:32 39.26833 28.12389 7.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-23 04:44:44 34.99611 32.68611 23.88 MW 3.6 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 2025-12-23 04:28:23 39.29778 41.02389 7.05 ML 1.3 Karlıova (Bingöl) 2025-12-23 04:11:54 37.98778 36.60833 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-12-23 04:10:59 39.25694 29.02694 8.23 ML 2.2 Simav (Kütahya) 2025-12-23 04:09:34 37.96333 36.35889 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-12-23 04:01:40 39.20556 28.99139 7.5 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-12-23 03:44:01 39.72833 33.18611 7.0 ML 0.9 Elmadağ (Ankara) 2025-12-23 03:38:07 39.40306 37.29306 7.0 ML 1.5 Ulaş (Sivas) 2025-12-23 03:29:17 39.18667 28.25806 6.39 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-23 03:24:59 38.57194 39.51028 7.0 ML 0.9 Merkez (Elazığ) 2025-12-23 02:52:43 39.24111 28.34583 8.89 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-23 02:40:35 37.55222 35.61694 6.97 ML 1.3 Kozan (Adana) 2025-12-23 02:35:43 39.2175 28.15861 11.4 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-23 02:24:15 38.06722 37.5475 6.9 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-12-23 02:09:11 39.16056 28.30611 7.73 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-23 02:02:46 37.58333 29.51028 13.96 ML 1.6 Acıpayam (Denizli) 2025-12-23 02:01:38 39.17694 28.26778 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-23 01:32:26 38.03556 35.21139 9.9 ML 1.3 Merkez (Niğde) 2025-12-23 01:28:39 38.51806 38.02417 7.03 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 2025-12-23 01:04:12 39.25389 29.00306 9.81 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-12-23 00:48:09 39.12972 28.28806 5.5 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)