Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yaptı. Bakan Işıkhan, "İşçi kesimi masada yok ama talepleri aldık." dedi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ikinci görüşmede de bir rakam açıklanmadı. Şimdi gözler bir sonrası toplantı tarihinde. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Peki asgari ücret toplantı tarihi belli oldu mu, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak? İşte zam oranları ihtimallerine göre asgari ücret senaryoları.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Türk-İş ve Hak-İş Başkanları ile görüşen Bakan Işıkhan, "Türk-İş ve Hak-İş başkanlarının görüşlerini aldık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılarak talepleri ileteceğim. Asgari ücreti belirlerken, işçilerin refahını koruyarak belirleyeceğiz." dedi. Bakan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağız. Rakamlar komisyona gelecek. Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmama kararında değişiklik yok" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücret zammı 2026 için ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu?
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak?
Asgari Ücret Komisyonu’nun 3. toplantısı ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Komisyon geçtiğimiz sene, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için dört kez toplantı yapacak. Önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 görüşmenin ardından yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmaz ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" dedi.
TÜRK-İŞ ile Hacettepe Üniversitesi’nce Çalışma Hukuku Sempozumu düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen programda, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku oturumlarında, çalışma hayatının güncel sorunları ele alındı ve çözüm önerileri paylaşıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, 19 senedir asgari ücret tespit sürecinin içerisinde olduğunu belirterek, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek" ifadelerine yer verdi.
2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Ocak 2025’te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26 bin 5 TL, net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. İşverene maliyeti ise 30 bin 556 TL olarak hesaplandı. 2026 asgari ücret zam senaryoları da belli oldu.
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26 bin 584 TL’ye çıkacak. Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27 bin 188 TL’ye yükselecek. Yüzde 25’lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL olarak hesaplanıyor. Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28 bin 404 TL olması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "işverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretleri, GSS prim tutarları artacak mı?
Asgari ücrette yapılacak artış, maaş zamlarının yanı sıra birçok ödemeyi de etkileyecek. Belirlenecek yeni oranla birlikte işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları güncellenecek. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatlarında artış yaşanacak. En düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin taban seviyesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi çok sayıda kalemde de değişiklik olacak.