Kış sebzeleri, kış aylarında yetişen sebzelerdir. Bu sebzeler, yüksek besin değeri ve sağlık yararları ile bilinir. Kış sebzeleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hastalıklara karşı korumaya ve sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabilir. Kış sebzeleri tüketmek hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek açısından oldukça önemlidir. Peki, kışın hangi sebzeler yetişir? Kış sebzeleri hangileridir? İşte kışın tüketebileceğiniz birbirinden sağlıklı sebze türleri...
Brokoliden havuca, portakaldan ayvaya kadar birçok çeşitten oluşan kış meyve ve sebzeleriyle beslenme alışkanlıklarınıza yön vermeye ne dersiniz? Birbirinden leziz kış meyve ve sebzeleriyle yemeklerinize, salatalarınıza veya çeşitli tariflerinize tat ve lezzet katabilirsiniz.
Mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin faydaları oldukça fazla. Mesela kış aylarında tüketilen portakal, ayva, lahana, ıspanak veya pırasa gibi kış mevsimine özgü meyve ve sebzeler yaz aylarında tüketilenlere göre daha taze olur. Bu da onun besin değerinin artmasında etkilidir.
Kışın Yetişen Sebzeler Nelerdir?
Brokoli
Pırasa
Ispanak
Havuç
Lahana
Karnabahar
Turp
Kereviz
Havuç
Bir diğer besinimiz havuç ise yüksek lif oranına sahip sebzeler arasında yer alır. A ve B vitamini açısından zengin olan havuç, kışın yemek ve salatalarda mutlaka yer alması gereken bir sebzedir.
Bu sebzelere ek olarak, kabak, maydanoz, brüksel lahanası, pazı ve pancar gibi sebzeler de kışın vazgeçilmez sebzeleri arasındadır.
Brokoli-Karnabahar
Brokoli, karnabahar ikilisi kış mevsimi sebzeleri içerisinde baş rolü oynayan sebzelerdendir. Brokoli başlı başına bir antioksidan kalkanıdır. Kalp sağlığında, kan şekerini düzenlemede ve sinir sistemini desteklemede vücuda yardımcı olur.
Karnabahar ise folik asit, C ve K vitaminleri açısından zengin olduğu gibi aynı zamanda kan şekerinin kontrol edilmesi ve bağırsak sağlığının korunmasından sorumludur.
Lahana
Lahana, kış sebzeleri arasında içerdiği vitaminler ve sağladığı faydalar ile ön plana çıkan diğer bir sebzedir. Lahana, mide ve bağırsaklara fayda sağladığı gibi kalsiyum, demir ve yüksek oranda potasyum içerdiğinden dolayı direncimizin yükselmesine de katkıda bulunur.
Ispanak
Bu besinlerin başında demir açısından zengin olan ıspanak gelir. Çocukların korkulu rüyası olsa da biliyoruz ki bu sebze vitamin açısından zengin besin değerine sahiptir.
Kereviz
Zeytinyağlı yemeklerde bol bol gördüğümüz ve Ege Bölgesinde sıklıkla pişirilen kereviz; iyi bir C vitamini, fosfor, kalsiyum, potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Kerevizi diğer sebzelerle birlikte hem çiğ olarak hem de pişirerek tüketebilirsiniz. Ayrıca kerevizin yapraklarını kurutabilir ve baharat olarak da yemeklerinize katabilirsiniz.
Mantar
Kültür mantarı, istiridye mantarı, Kanlıca mantarı gibi birçok çeşidi bulunan mantarlarda yüksek miktarda magnezyum, fosfor ve potasyum bulunur. Tabii mantarların pişirilerek tüketilmesi gereken sebzelerden olduğunu da belirtelim.