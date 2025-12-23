MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAMMI 2026 HESAPLAMA TABLOSU: Öğretmen, polis, doktor memur ve emekli memur maaşı ne kadar, olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba) açıklandı. Buna göre Kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon farkı ise Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış gösteren enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplamda yüzde 11,21 olarak hesaplandı.