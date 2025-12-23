Yeni Şafak
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ SON GELİŞMELER: ÖTV'siz Otomobil ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçti Mi?

17:0523/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Otomotivde çevreci dönüşüm başlıyor. Hükûmetin “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik ediyor ve yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sunuyor. Düzenleme, hem karbon salınımını azaltmayı hem de dar gelirli ailelerin yerli araç sahibi olmasını hedefliyor.

Otomotiv sektöründe hareketli günler başlıyor. Hükûmetin hazırladığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesi teşvik edilecek. Program kapsamında yerli otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, ÖTV muafiyetinden faydalanacak. Düzenleme, çevreye duyarlı dönüşümü desteklerken, dar gelirli ailelere de ekonomik kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor. 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.

Ailelere özel destek paketi

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.

Yerli üretim şartı

Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.

İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar…

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Volkswagen Transporter

Hazırlanan düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde teşvikin 2025 yılı sona ermeden uygulanabileceğini ifade ediyor.

Yeni sistem, yüksek emisyon salan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye önemli katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle vatandaşlara ciddi bir ekonomik nefes aldırması hedefleniyor.

#hurda teşviki
#Hurda teşviki yasası
#hurda teşviki olan arabalar
