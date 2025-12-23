SOSYAL DİYALOG ÇAĞRISI





Görüşmelerin ardından basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı şu ifadeleri kullandı:

Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı.

TÜRK-İŞ'in kararında bir değişiklik yok. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak. Rakamlar belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. Rakamlar komisyonda değerlendiriliyor. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim.







