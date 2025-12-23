Yeni Şafak
Yeni asgari ücret belli oldu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yeni rakamı duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak duyurdu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 Lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretini 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28 bin 75 lira, brüt ise 33 bin 30 lira olarak duyurdu. Yüzde 27 oranında artırmış bulunuyoruz.

Bugün açıklayacağımız kararın dengeyi gözetmesi için yoğun çaba harcadığımızı vurgulamak isterim. Tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Ayrıntılar geliyor...

ÜÇÜNCÜ KOMİSYON TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Yeni asgari ücret rakamını hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlenmesi bekleniyor.





