Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı yüzde 27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Ayrıntılar geliyor...

'RAKAM KABUL EDİLEMEZ'

Yeni asgari ücret zammı belli olur olmaz TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük.

Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu. Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.

Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bu yapıyla sürdüğü sürece bu komisyondan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık."

ÜÇÜNCÜ KOMİSYON TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Yeni asgari ücret rakamını hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlenmesi bekleniyor.















