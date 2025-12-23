Asgari ücret kaç toplantıda açıklanıyor? Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak?

Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek 2026 asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar hız kazandı. İlk temasların ardından yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişen zam senaryoları gündeme gelirken, kritik kararın üçüncü toplantıda şekillenmesi bekleniyor.
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için yürütülen görüşmelerde ikinci perde kapanırken, üçüncü toplantı öncesi beklentiler yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile taraflar arasında yapılan değerlendirmelerde yüzde 25–30 zam aralığı öne çıkıyor.
ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücrette kritik üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün (23 Aralık) saat 18:00'de 3. kez toplanacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret belirleme çalışmaları, genellikle 4 toplantı üzerinden tamamlanıyor. Bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor. Bu kapsamda asgari ücretin en erken 25 Aralık tarihinde belirlenebileceğini söylemek mümkün oluyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN SENDİKALARLA ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ
Geçtiğimiz hafta perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 2. toplantı sona ermiş, toplantıya hükümet yetkilileri ve işveren temsilcileri katılmıştı. İlk toplantıya olduğu gibi ikinci toplantıya da işçi tarafı katılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2. toplantı öncesi hem Türk-İş, hem de Hak-İş Genel Merkezi'ne bizzat giderek işçi tarafının görüşlerini alarak komisyona iletti.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaretinin ardından Bakan Işıkhan "TÜRK-İŞ Genel Başkanı, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade etti. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç, işçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek TÜRK-İŞ masasını kurduk. HAK-İŞ'e giderek HAK-İŞ masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım. İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri, Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi, 2026'da geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlerken enflasyona ezdirmeme ilkesine, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.