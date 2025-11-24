11. Yargı Paketi meclisten geçti mi?





11. Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyordu ancak pakete eklenmesi gündeme gelen denetimli serbestlik düzenlemesi nedeniyle takvim ertelendi. AK Parti ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve pakete eklenmesi için çalışma süreci uzatıldı.





Meclis aşamasının gelecek haftaya kaldığı belirtilirken paketin henüz TBMM Başkanlığına resmi olarak sunulmadığı ifade ediliyor. MHP’nin de desteklediği değişiklik maddesinin son şeklinin verilmesi bekleniyor.