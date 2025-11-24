Meclis yoğun mesaisini hafta boyunca sürdürecek. 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi son gelişmeler ne? Gündemin en çok takip edilen konuları arasında yer alan 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi, Meclis’e sunulması beklenirken ertelendi. Yeni paketle topluma karşı işlenen suçlarda ceza artırımı öngörülürken, denetimli serbestlik maddesinin genişletilmesi çalışmaları da yakından izleniyor. 50 bin mahkuma af yolda mı? 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler.
İnfaz Düzenlemesinde Son Durum
11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi son durum ne? Gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alan 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi, geçtiğimiz hafta Meclis’e sunulması beklenirken ertelendi.
11. Yargı Paketi meclisten geçti mi?
11. Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyordu ancak pakete eklenmesi gündeme gelen denetimli serbestlik düzenlemesi nedeniyle takvim ertelendi. AK Parti ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve pakete eklenmesi için çalışma süreci uzatıldı.
Meclis aşamasının gelecek haftaya kaldığı belirtilirken paketin henüz TBMM Başkanlığına resmi olarak sunulmadığı ifade ediliyor. MHP’nin de desteklediği değişiklik maddesinin son şeklinin verilmesi bekleniyor.
11.Yargı paketi ne zaman çıkacak?
Yeni düzenlemenin pakete eklenmesi süreci takvimi geciktirse de 11. Yargı Paketi’nin Aralık ayı içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Süreç uzasa da Adalet Bakanlığı çalışma takvimini tamamlamış durumda ve siyasi partiler arasında görüşmeler devam ediyor.
Paketin komisyonda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul’a gelmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşma sürecinin 2026’nın ilk aylarına sarkabileceği değerlendiriliyor.
50 BİN MAHKUM AF BEKLENTİSİNDE
Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri COVID-19 döneminde açık cezaevindeki hükümlüler için çıkarılan denetimli serbestlik düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi oldu. Bu kapsamda, önceki düzenlemede sadece 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşenler yararlanabiliyordu. Yeni teklif ise 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen herkesi kapsama alması bekleniyor.
Bu değişiklik, mahkeme süreci devam eden kişilerin de denetimli serbestliğe ayrılabilmesini sağlayacak. Ancak örgütlü suçlar ve terör suçları düzenleme dışında tutulacak. Böylece ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin yararlanabileceği, ilerleyen dönemlerde bu sayının artabileceği belirtiliyor.
Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları, eski düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesi açısından sorun barındırdığını kabul ediyor. Aynı suçu işleyen iki kişinin, sadece cezanın kesinleşme tarihindeki farklılık nedeniyle farklı uygulamalara tabi tutulması eleştirilere yol açmıştı. Yeni düzenleme ile eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konunun uzun süredir takipçisi olduklarını belirterek düzenlemenin yasalaşması gerektiğini vurguladı. AK Parti ve MHP’nin ortak yaklaşımı, düzenlemenin kamuoyunda bir tür “kısmi af” etkisi oluşturabileceği yönünde değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Ancak düzenlemenin bir af değil, infaz sistemine ilişkin teknik bir düzenleme olduğunun altını çiziyor.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Bakan Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfındaki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi, soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dijital ortamdaki suç yapılanmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tunç, İzmir'de 16 yaşında bir çocuğun 3 polisi şehit ettiğini, bilgisayar başında tanımadıkları kimselerden "resmen eğitim aldığını", bunun üzerine kendisini örgüt mensubu gibi gördüğünü belirtti.
Çocuğun eyleminden önce "Gideceğim, katliam yapacağım." paylaşımında bulunduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz Tunç, "Burada hem bu tür suçlar hem uyuşturucu ticareti, sanal bahis, sanal kumar, yasa dışı bütün faaliyetler, yani artık bu teknoloji çağında dolandırıcılık, kripto para vesaire tüm bunlar internet ortamında yapılan eylemler. Şimdi bunlar gerçek hayatta yapılırsa zaten suç. Gerçek hayatta bunları kovalamak daha kolay ama dijital ortamda bunların izini sürmek kolay değil." diye konuştu.
Yaklaşık 2 hafta önce Vietnam'da Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni imzaladıklarını dile getiren Bakan Tunç, sanal ortamdaki suçların bütün ülkelerin problemi olduğunu, bunun ülke sınırını aşan suçlar olduğunu söyledi.
Söz konusu suçlarla ülkelerin tek başına mücadele etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında Türkiye'nin yer aldığını bildirdi.
"11. Yargı Paketi'nde bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullanan Tunç, "Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) bilişim suçlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler, daha detaylı yapacağımız düzenlemeler." dedi.
Bakan Tunç, sanal ortamda suç tespit edebilmek için siber polislerin sanal ortamda da devriye gezmesi gerektiğini belirterek, "Nasıl açık alanda güvenliğe önem veriyorsak siber alemde de güvenliğe önem vermemiz lazım." görüşünü paylaştı.
ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYENLERİN CEZALARI ARTACAK
Adalet Bakanı Tunç, suç örgütlerine ilişkin düzenlemeler içeren TCK 220. maddede düzenlemelerin yer alacağını vurgulayarak, "Milletvekillerimiz şu anda bunu teklife daha dönüştürmediler. 11. Yargı Paketi'nde olacak. Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların arttırılması söz konusu." dedi.
Konuya ilişkin yasa teklifinde örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasının öngörüldüğünü aktaran Bakan Tunç, şu bilgileri verdi:
"Buna göre, örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapisken 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak. Örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir. Yine örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, sadece yarısı oranında olacak şekilde düzenlenmektedir. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.
Diğer yandan, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı kabul edilmektedir. Örneğin örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğa bir yeri silahla taratan, birini tehdit ettiren ya da yaralatan örgüt yöneticisine, yöneticilik suçundan dolayı verilecek, ceza yarısından bir katına artırılabilecektir. Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecektir. Mevcutta çocuğu araç olarak kullanma diye bir suç yoktu."
GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.