Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1113 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. MSB işçi alımı başvuruları, 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. MSB işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu. İşte detaylar.
Millî Savunma Bakanlığı, 1.113 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu; başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacağı bildirildi. Adaylar, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek. Bakanlık tarafından yayımlanan ilan ile birlikte MSB işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar İŞKUR başvuru ekranında yer alan kontenjanlara göre MSB işçi alımı başvurusunda bulunabilecek.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?
MSB 1.113 sürekli işçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde gerçekleştirilecek.
MSB İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Alımlar iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşcı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçivan ve fayansçı gibi birçok meslekte yapılacak.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.