Asgari ücret zam oranı belli oldu. 2026 yılında geçerli olacak ve birçok kalemi doğrudan etkileyecek olan asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 3. toplantı sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında Bakan Vedat Işıkhan canlı yayında yeni ücreti duyurdu. Peki net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu? Yüzde kaç zam oranı uygulandı? İşte son dakika açıklamalar ve yeni asgari ücret tutarı.

Son dakika asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti yüzde 27 zam oranıyla 28 bin 75 TL olarak duyurdu.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SONA ERDİ

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için 3. toplantısını bu akşam (23 Aralık 2025) tarihinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Bakan Vedat Işıkhan, 2026 asgari ücretini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? Asgari ücret toplantısının tamamlanmasının ardından 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı 28 bin 75 TL olarak belirlendi.



YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI? Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte zam oranı da netleşmiş oldu. 28 bin 75 TL'lik yeni ücretin zam oranı yüzde 27 olarak belirlendi.



YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz"



NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Milyonlarca çalışan ve işverenin yakından takip ettiği, 2026 asgari ücreti açıklandı. 1 Ocak 2026'da geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.

SON 5 YILIN ASGARİ ÜCRET ORANLARI

2020 Brüt Asgari Ücret: 2.943,00 TL Net Asgari Ücret: 2.324,70 TL Zam Oranı: %15,0 2021 Brüt Asgari Ücret: 3.577,50 TL Net Asgari Ücret: 2.825,90 TL Zam Oranı: %21,6 2022 (Ocak) Brüt Asgari Ücret: 5.004,00 TL Net Asgari Ücret: 4.253,40 TL Zam Oranı: %50,5 2022 (Temmuz) Brüt Asgari Ücret: 6.471,00 TL Net Asgari Ücret: 5.500,35 TL Zam Oranı: %29,4 2023 (Ocak) Brüt Asgari Ücret: 10.008,00 TL Net Asgari Ücret: 8.506,80 TL Zam Oranı: %54,6 2023 (Temmuz) Brüt Asgari Ücret: 13.414,50 TL Net Asgari Ücret: 11.402,32 TL Zam Oranı: %33,9 2024 Brüt Asgari Ücret: 20.002,50 TL Net Asgari Ücret: 17.002,12 TL Zam Oranı: %49,1 2025 Brüt Asgari Ücret: 26.005,50 TL Net Asgari Ücret: 22.104,67 TL Zam Oranı: %30,0