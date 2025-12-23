GSS primleri ne kadar oldu? SGK 2026 Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı

Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, 2026 yılı için yapılan değişiklikle birlikte arttı. Asgari ücretin %6'sı oranında belirlenen yeni prim tutarı, aylık 1.981 TL olarak belirlendi.





2026 yılı itibarıyla Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ödedikleri prim tutarı, yeni düzenleme ile iki katına çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklik, asgari ücretin %3'ünden %6'sına çıkarılan prim oranını kapsıyor.





2026 GSS PRİM TUTARI NE KADAR OLDU?

GSS primleri 1.981 TL'ye yükseldiGSS primi, 2026 yılı itibarıyla, brüt asgari ücretin %6'sı üzerinden hesaplanacak. Yeni düzenleme 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi ve bu tarihten sonra prim tutarı 780 TL'den 1.560 TL'ye çıktı. 2026 yılı asgari ücretinin ise brüt 33.030 TL olmasıyla birlikte, GSS prim tutarı aylık 1.981 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle, sağlık sigortasına prim ödeyen vatandaşların yıllık ödeme yükü 23.779 TL'ye ulaşacak.





ASGARİ ÜCRET VE PRİMDEKİ ARTIŞ

2026 yılı için belirlenen asgari ücretteki artış, GSS primi tutarını doğrudan etkiledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL, brüt ise 33.030 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin %6'sı üzerinden hesaplanan yeni prim tutarı, GSS primi ödeyenler için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. Özellikle işçi, emekçi kesimindeki bireyler, sağlık sigortası primlerinin yükselmesiyle yeni yılda daha fazla ödeme yapacaklar.





GSS NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları kapsayan zorunlu bir sağlık sigortasıdır. Bu sigorta sayesinde vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında çeşitli sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya düşük ücretle yararlanabilirler. GSS, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülür ve kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için prim ödemesi gereklidir.





GSS PRİM BORCU NEDİR?

GSS prim borcu, sigortalı olunan süre boyunca ödenmesi gereken bir ücrettir. Bu ücret, sağlık hizmetlerinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla alınır. GSS prim borcu, genellikle gelir durumuna göre belirlenir.





GSS PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS borcu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Öncelikle e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmanız gerekmektedir. Adından ise Arama çubuğuna “GSS Borç Sorgulama” yazın ve ilgili sayfaya tıklayın. Ardından ise “SGK GSS Prim Borç Dökümü” sayfasından borç bilgilerinizi görüntüleyebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.











