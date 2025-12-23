Stajyer maaşı 2026 tarifesi belli oldu: Öğrenciler ne kadar stajyer ücreti alacak?

Yeni Şafak
22:1323/12/2025, Salı
2026 yılı asgari ücret artışıyla birlikte lise ve üniversite öğrencilerinin staj ücretleri yeniden belirlendi. Türkiye genelinde geçerli olacak yeni tarifeye göre stajyer maaşları yüzde 27 oranında yükseldi. İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrenciler için en düşük ödeme tutarı netleşirken, zamlı maaşların hangi tarihten itibaren geçerli olacağı da açıklandı. Peki 2026 stajyer maaşı ne kadar oldu? İşte yeni ücretler.

Türkiye’de 2026 yılı asgari ücret artışı, çalışma hayatının yanı sıra stajyer maaşları üzerinde de doğrudan etkili oldu. Asgari ücretin net 28 bin 72 TL seviyesine çıkarılmasıyla birlikte, lise ve üniversite öğrencilerinin staj karşılığı alacağı ücretler yeniden hesaplandı. Böylece kamu ve özel sektörde staj yapan yüz binlerce öğrenci için yeni dönem başladı.


Asgari ücret artışı stajyer ödemelerini etkiledi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 27’lik artış, stajyer ücretlerinin hesaplanmasında temel alınan oranı da yukarı çekti. Daha önce 6 bin 631 TL seviyesinde bulunan en düşük stajyer maaşı, bu artışla birlikte 2026 yılı için 8 bin 421 TL’ye yükseldi.


Lise ve üniversite öğrencileri ne kadar alacak?

Mevzuata göre işletmelerde staj yapan öğrencilerin aldığı ücret, net asgari ücretin belirli bir oranının altına düşemiyor. 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı dikkate alındığında, lise ve üniversite öğrencilerinin aylık staj ödemesi Türkiye genelinde en az 8 bin 421 TL olarak uygulanacak.


Zamlı stajyer maaşları ne zaman ödenecek?

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre öğrenciler, Ocak ayında yaptıkları stajın karşılığını zamlı şekilde alacak. Ödemeler, kurumların kendi ödeme planlarına bağlı olarak Ocak ayı sonunda ya da Şubat ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılacak.



