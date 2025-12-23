En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler için farklı senaryolar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını doğrudan altı aylık enflasyon oranına göre artırırken, kasım verileri itibarıyla yüzde 11,21’lik artışı şimdiden hak etmiş durumda.

Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya çıkıyor.





Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ise farklı ihtimaller masada. Piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 12-14 bandına, refah payı eklenmesi durumunda ise yüzde 18’in üzerine kadar yükselebiliyor. Bu senaryolarda en düşük emekli maaşı 19 bin lira seviyesini aşabiliyor.