Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammına ilişkin tablo büyük ölçüde şekillendi. TÜİK verileri, 5 aylık enflasyon farkını ortaya koyarken; memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranları için kritik hesaplar yapıldı. Nihai oran, aralık ayı enflasyonu sonrası kesinleşecek. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emekli maaşı kaç liraya yükselecek? İşte hesaplamalar...
Kasım enflasyon rakamlarının açıklanması, 2026 ocak memur zammı ve emekli maaşı artışı tartışmalarını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı veriler, yılın ikinci yarısına ilişkin maaş artışlarının büyük bölümünü netleştirirken, gözler 3 Ocak’ta duyurulacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli, maaşına yansıyacak artışın sınırlarını bu son veriyle öğrenecek.
Beş aylık enflasyon farkı ortaya çıktı
TÜİK’e göre kasım ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,87 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine çıktı. Temmuzdan kasıma kadar gerçekleşen aylık artışlar birlikte değerlendirildiğinde, beş aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden zam tabanını oluştururken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının da temelini belirledi.
En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
2026’nın ilk yarısı için memurlara uygulanacak yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı, oluşan enflasyon farkıyla birlikte toplam artışı yüzde 17,57 seviyesine taşıdı.
Mevcut hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan yaklaşık 60 bin 366 liraya yükseliyor.
Memur emeklileri için ise en düşük aylık 27 bin 651 lira civarında hesaplanıyor. Bu rakamlar, aralık ayı enflasyonu sonrası kesinlik kazanacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler için farklı senaryolar
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını doğrudan altı aylık enflasyon oranına göre artırırken, kasım verileri itibarıyla yüzde 11,21’lik artışı şimdiden hak etmiş durumda.
Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya çıkıyor.
Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ise farklı ihtimaller masada. Piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 12-14 bandına, refah payı eklenmesi durumunda ise yüzde 18’in üzerine kadar yükselebiliyor. Bu senaryolarda en düşük emekli maaşı 19 bin lira seviyesini aşabiliyor.
Yıl sonu enflasyon beklentileri
2026 Ocak emekli maaşı zammına ilişkin öngörüler, yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden şekilleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüzde 31’lik yıl sonu enflasyon vurgusu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan yüzde 31,17’lik beklenti, farklı zam senaryolarını gündeme taşıdı.
Bu çerçevede olası artış oranları ve maaş tabloları şu şekilde hesaplanıyor:
TCMB anketine göre altı aylık enflasyon üzerinden zam oranı yüzde 12,42 seviyesinde oluşuyor.
Yıl sonu enflasyonunun üst banttan gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 13,99’a kadar çıkabiliyor.
Zam oranına 6,5 puanlık refah payı eklenmesi durumunda artış yüzde 18,92 seviyesine ulaşıyor.
Yüzde 12,42’lik artışta en düşük emekli maaşı 16.881 TL’den 18.977 TL’ye yükseliyor.
Zam oranının yüzde 13,99 – 18,92 aralığında gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşı 19.242 TL ile 20.074 TL bandına taşınıyor.
Kesin rakamlar Aralık ayı verileriyle belli olacak
Memur ve emeklilerin zam oranları Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.
Merkez Bankası'nın tahminlerine göre ise memur maaşlarına; yıllık enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 18,7, yüzde 32 olursa yüzde 19,61, yüzde 33 olursa yüzde 20,50 oranında zam yapılacak.
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Memurların yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon oranları, 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak.