Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere müjde: 40 adet Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere müjde: 40 adet Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek

22:4923/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere müjde: 40 adet Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere müjde: 40 adet Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gençlere Doğu Ekspresi bileti hediye edileceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi X hesabından 23 Aralık 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda, 40 genç için Doğu Ekspresi bileti hediye edileceğini açıkladı.


GSB'den yapılan paylaşım

40 adet Doğu Ekspresi biletinin hediye edileceğini duyuran Gençlik ve Spor Bakanlığı, X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi;


Anadolu’nun kalbinden Sarıkamış’a uzanan Doğu Ekspresi seni çağırıyor...

#BuTopraktaİzinVar etiketine yaşadığı şehri yazan 40 genç arkadaşımızı, her karışı tarih kokan topraklara muhteşem bir yolculuk bekliyor.


#gençlik ve spor bakanlığı
#gsb
#doğu ekspresi
#gençlere hediye
#ücretsiz bilet
#sarıkamış
#tren yolculuğu
#gençlik kampanyası
#gençlik etkinlikleri
#kültürel yolculuk
#Doğu Ekspresi bileti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Kurumların çalışma durumu netleşti