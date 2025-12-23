Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere müjde: 40 adet Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gençlere Doğu Ekspresi bileti hediye edileceğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi X hesabından 23 Aralık 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda, 40 genç için Doğu Ekspresi bileti hediye edileceğini açıkladı.
GSB'den yapılan paylaşım
40 adet Doğu Ekspresi biletinin hediye edileceğini duyuran Gençlik ve Spor Bakanlığı, X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Anadolu’nun kalbinden Sarıkamış’a uzanan Doğu Ekspresi seni çağırıyor...
#BuTopraktaİzinVar etiketine yaşadığı şehri yazan 40 genç arkadaşımızı, her karışı tarih kokan topraklara muhteşem bir yolculuk bekliyor.