Ailelere sinemada indirim dönemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirimli bilet satılacağını bildirdi.
Bakan Göktaş, çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarına dikkati çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, ailelerin faaliyetlerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini belirtti. Bakan Göktaş, “Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.